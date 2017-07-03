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03 Temmuz 2017 14:54

Jandarmanın müdahalesi 8 yaşındaki çocuğun hayatını kurtardı

Bursa’da ateşlenme sebebiyle havale geçiren ve kalbi durma noktasına gelen çocuğa ilk müdahalede bulunan ve zamanında ambulansa yetiştiren jandarma ekipleri, hayat kurtardı.

Jandarmanın müdahalesi 8 yaşındaki çocuğun hayatını kurtardı

03 Temmuz 2017 14:54


Uludağ Çobankaya mevkiine dün ailesiyle birlikte piknik yapmak için gelen 8 yaşındaki Adile Nur Özdemir’in, ateşlenerek havala geçirmesiyle kalbi durma noktasına geldi. Bunun üzerine genç kızın babası Mehmet Özdemir, kontrol noktasındaki jandarma trafik timinden yardım istedi. Bölgede görevli 21. Jandarma Trafik Tim Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş İbrahim Ulu, 112’yi arayarak durumu bildirdi. Ambulansın bir hastayı götürdüğü ve şehir merkezinden başka ambulansın geleceği söylenmesi üzerine Ulu, geç kalınacağını değerlendirdi. Bunun üzerine inisiyatif alan Ulu, rahatsızlanan çocuğu jandarma aracına alıp, sirenleri açıp, tepe lambalarını yakarak yola çıktı. Ayrıca aşağıya iniş esnasında ekipler, 112 görevlileriyle devamlı iletişim halinde oldu.



Kalbi durma noktasına gelen çocuğa müdahale


Öte yandan, Uludağ’dan iniş esnasında kalbi durma noktasına gelen çocuğa 112 ekiplerinin yönlendirmesiyle müdahalede bulunan Ulu, yeniden çalışmasını sağladı. Şehir merkezine 5 kilometre mesafedeki Dolubaba mevkiinde çocuk ambulansa teslim edildi. Çocuk, sağlık ekipleri tarafından Dörtçelik Çocuk Hastanesi’ne kaldırıldı.



Jandarmadan çocuğa ziyaret


Olaydan bir gün sonra Osmangazi İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Aşkın Bozkurt ve Jandarma Tim Trafik Komutanı Kıdemli Başçavuş İbrahim Ulu, Dörtçelik Çocuk Hastanesi’nde yatan Adile Nur Özdemir’i ziyaret etti. Bozkurt ve Ulu tarafından Özdemir’e çeşitli oyuncak ve ailesine de çikolata ikram edildi.




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