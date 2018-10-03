Japon devinden Gemlik'e fabrika

Japon demir çelik devi Sumitomo Corporation trafo sacı üretimi için Bursa'nın Gemlik ilçesinde 76 kişi istihdam edecekleri fabrikayı törenle hizmete açtı. Japon yatırımcılar Türk Ekonomisine güvendiklerini ifade ederken, açılışta Türkiye ile Japonya arasındaki kadim dostluğa dikkat çekildi.

Firmanın Serbest Bölgedeki açılış programına, Japonya Başkonsolosu Ehara Norio, Sumitomo Corporation Avrupa Genel Müdürü Vasato İşida, Şirket sorumlularından Yasunari Siyoda, Gemlik Müdürü Takahiro Shima ve Sumitomo Coproration, Gemlik Kaymakamı Gürbüz Karakuş, Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, GTSO Başkanı Paşa Ağdemir, GTSO yönetimi, Borsa Başkanı Özden Çakır ve ilçe protokolü katıldı.

"Türkiye üç unsurdan dolayı seçtik"

Programda ilk sözü alan Gemlik Fabrika Müdürü Takahiro Shima; ''Uzmanlık alanı çelik işleme olan Sumitomo firması ile çalışıyoruz. Dünyanın en iyi çeliği burada işlemekte ve satış yapılmakta. Avrupa pazarı için Türkiye ve Bursa'yı seçtik. Seçimimizdeki birinci unsur, kaliteli insan kaynağı olmasıdır. Bursa'da iki milyon üzerinde nüfus var. Seçimimizdeki ikinci unsur; Türkiye'nin jeopolitik konumu Avrupa'ya yakın ve gemi trafiği. Gemlik ve Yalova limanından çok sık nakliye imkanı var. Türkiye'nin Avrupa pazarı için güçlü konumu bulunuyor. Üçüncü etken ise Türklerin misafirperverliğidir. Japonlar olarak bizler de misafirperverliğe önem veriyoruz ama Türkiye'nin yanına bile yaklaşamayız'' dedi.

"Ertuğrul faciası sonrasında önemli dostluk oluştu"

Programda ikinci sözü ise Japonya İstanbul Başkonsolosu Ehara Norio aldı. Uzun süredir yapılan çalışmalara teşekkür eden Başkonsolos; ''Türkiye'de bir Japon firmasının daha artmış olmasını içtenlikle kutluyoruz. Bursa; Yeşil Bursa olarak bilinen çok güzel bir şehirdir. Bursa Osmanlı tarihi ile beraber yapısı ve dokusu ile önemli bir şehirdir. Yabancı yatırıma yönelik aktif bir durumdadır. Türkiye ve Japonya Ertuğrul faciası ile başlayan uzun dostluğunu sürdürmektedir. Türkiye'deki Japonya ve Türkiye'nin ilk iş birliği olan şirket de Bursa da kuruldu. Japon firmalarının özelliklerinden biri de yerel firmalarla uzun ilişkiler kurmaktır. Bursa'da bulunan SST firması bölgeye de katkı sağlayacaktır. 2016 Osmangazi köprüsü ile İstanbul Bursa arası yakınlaştı. Birlikte çalışmaya devam edeceğiz'' şeklinde konuştu.

"SST Ülkeler arasında köprü olacak"

Şirketin Avrupa Genel Müdürü Vasato İşida ise, ''Sumitomo Corporation Dünyanın 66 ülkesinde proje üreten firma. Türkiye'yi önemli ülke olarak görüyorum. Osmanlı'nın eski başkenti olan Bursa'da SST firmasını kurumaktan mutluyum. Sumitomo grubun 33 çelik hizmet merkezi bulunuyor. Müşterilerimiz trafo üreticileri. Türkiye üçüncü elektrik sacı merkezimiz. Asya ve Avrupa arasında köprü olan Türkiye gibi Sumitomo Grup da köprü olacaktır'' ifadelerini kullandı.

Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz da dış kaynaklı ekonomik operasyonlara rağmen Türk Ekonomisi'nin dimdik ayakta durduğunu belirterek, "'Türkiye hür teşebbüs ile serbest ekonomi uyguluyor. Yabancı yatırım bizim için çok önemli. Bizi engelleyip önümüze set çekmek isteyenler varsa da gördüğümüz gibi Japon dostlarımız Türkiye'nin önemli bir liman olduğunu düşünerek yatırımlarını burada yapmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Türk-Japon dostluğuna önem vermektedir. Bizler de Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşları olarak, ilçemizde yatırım yaban yabancı kuruluşlara destek vereceğiz. Biz onlardan teknolojik anlamda onlar da bizden insan gücünden istifade edecekler. Yakında tren de bu bölgede hizmete girecek. Lojistik anlamında da önemli kazanç sağlanacaktır'' dedi.