Japon öğrenciler iğne oyası öğrenmek 9 bin kilometre yol kat ediyor

Japon kadınlar, 9 bin kilometre öteden Türkiye'ye iğne oyası öğrenmeye geliyor.

Japon kadınlar, son yıllarda Japonya'da büyük ilgi gören Türk iğne oyalarını öğrenmek için Türkiye'ye geliyor. İkincisi düzenlenen kursta, meşhur iğne oyası tekniklerini öğrenmek için 9 bin kilometre uzaktan gelen öğrenciler, 4 gün boyunca toplam 32 saat eğitim aldı. Bursa Valiliği'nin katkılarıyla yapılan Nakış ve El Sanatları Müzesinde, işinin ehli hocalardan Türk iğne oyasını öğrenen Japon kadınlar, bu sanatı ülkelerinde yaygınlaştırmak istiyor.

Japonlarda da çeyiz kültürü olduğunu, son 30 yıldır bu kültürün yok olmaya yüz tuttuğunu ifade eden Japon turistler, çok beğendikleri Türk iğne oyasını ülkelerinde yaygınlaştırmayı hedefliyor. Türk hocaların verdiği dersleri büyük bir dikkatle dinleyen öğrenciler, kursun sonunda ise sertifikalarına kavuştu.

Bursa Olgunlaşma Enstitüsü El Sanatları Şefi Güleser Sencar, "İğne oyasının yanı sıra bizim kültürümüzü de görüyorlar. Buraya gelen Japon misafirler ne öğrenmek istediğini biliyor. Söylediğimiz her şeyi yapıyor, çok ilgililer, kaidelere uyuyorlar. Bir işaretle bile anlaşıyoruz" dedi.