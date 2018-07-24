Jeff Withey TOFAŞ’ta

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, 2018-2019 sezonu kadro çalışmaları kapsamında dördüncü transferini Jeff Withey’i kadrosuna katarak gerçekleştirdi. Uzun yıllardır Amerikan Basketbol Ligi’nde forma giyen 1990 doğumlu ve 2.13 cm boyundaki ABD’li basketbolcu, NBA’de son olarak Dallas Mavericks’de görev yaptı. Pivot pozisyonunda oynayan Withey, ribaund ve bloklardaki etkisiyle dikkat çekiyor.

Jeff Withey kimdir?

7 Mart 1990 doğumlu ve 2.13 cm boyundaki Jeff Withey, pivot (5) pozisyonunda görev yapıyor. Basketbol kariyerine San Diego’da başlayan Withey, 2008-2009 sezonuna Amerikan Kolej Basketbol Ligi (NCAA) takımlarından Arizona’da başlasa da sezonu Kansas’ta tamamladı. Kansas’ta 2009-2010 sezonunda 15 maçta; 2010-2011 sezonunda 26 maçta görev yapan dev pivot, 2011-2012 sezonuyla birlikte takımın önemli oyuncularından biri haline gelerek bu sezonda 39 maçta 9 sayı-6.3 ribaund-5 blok ortalamalarını tutturdu. 2012-2013 sezonunu da Kansas’ta geçiren ve bu sezonda 37 maçta 13.7 sayı-8.5 ribaund-3 blok ortalamasıyla oynayan Withey’in NBA kariyeri 2013 yılında başladı.

Portland Trail Blazers tarafından 2 tur 39 sıradan draft edilen ABD’li basketbolcu, NBA Yaz Ligi’ni New Orleans Pelicans’ta geçirerek 4 maçta, 4 sayı-5 ribaund-1.5 blok ortalamalarını üretti. 2013-2014 Sezonu öncesi Pelicans kadrosuna dahil olan Withey, NBA’de 57 maçta 3.2 sayı-2.6 ribaund ortalamalarıyla görev yaptı. 2014 Yılı NBA Yaz Ligi’nde de New Orleans Pelicans formasıyla mücadele veren Jeff Withey, 5 maçta 7 sayı-6.4 ribaund-2 blok ortalamalarının ardından 2014-2015 sezonunu da Pelicans’ta 35 maçta 2.8 sayı-1.8 ribaund ortalamalarıyla tamamladı.

2015 yılında Utah Jazz’dan 2 yıllık kontrat alan Withey, 2015-2016 sezonunda 51 maçta parkeye çıkarak 4.3 sayı-3.4 ribaund-1 blok ortalamalarına sahip oldu. 2016-2017 Sezonunda ise 54 maçta 2.8 sayı-2.3 ribaund ortalamalarıyla oynayan Jeff Withey, son olarak 2017-2018 sezonunu Dallas Mavericks’te geçirdi ve sezonu 9 maçta 1.7 sayı-1.1 ribaund ortalamalarıyla kapattı.