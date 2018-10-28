Jires Kembo gözden düştü

Bursaspor'un büyük umutlarla transfer ettiği Jires Kembo, bu sezon forma şansı bulmakta güçlük çekiyor.

Dünyaca meşhur futbolcu Kylian Mbappe'nin üvey kardeşi olan Jires Kembo, geçen sezon başında Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al-Nasr Kulübü'nden kadroya dahil edildi. Geçen sezon ilk yarıda oynadığı futbolla takdir toplayan Kembo, ligin ikinci yarısında ise yokları oynamıştı. Kembo, aynı performansı yeni sezonda da sürdürüyor. Teknik Direktör Samet Aybaba'nın kadrosunda düşünmediği tecrübeli futbolcu, sezon başında satış listesine konulmasına rağmen takımda kalmıştı. Aybaba, Kembo'ya Kayserispor maçında 4, Konyaspor maçında 10 dakika şans verdi. Kembo, toplamda 14 dakika sahada kaldı.

3 maçtır kadroya giremiyor

Öte yandan iyice gözden düşen Kembo, son 3 maçtır kadroya giremiyor. Konyaspor maçının ardından Beşiktaş, Çaykur Rize, Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor maçlarında kadroda bulunan Kembo, forma şansı bulamadı. Aybaba, Kembo'yu daha sonra oynanan Ankaragücü, Galatasaray ve Aytemiz Alanyaspor maçlarının kadrosuna almadı. Geçen sezon 1'i kupa 25 maça çıkan Kembo, 4 gol ve 3 asist yapmıştı.