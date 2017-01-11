"Junioshow 2017" açıldı

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, BTSO, BEKSİAD ve TÜYAP işbirliği ile açılan ‘Junioshow 2017’nin açılışına katılarak, sektör temsilcilerini yalnız bırakmadı.

TÜYAP Bursa Fuar Merkezi’ndeki ‘Junioshow 2017’nin açılışında konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, sanayi şehri Bursa’da 2017’nin ilk günlerinde açılan fuarın, ekonomi ve ticaret hayatı için son derece önemli olduğunu söyledi. Mustafa Dündar, “Ülkemiz, bu günlerde her türlü alanda milli mücadele veriyor. Hepimiz üzerimize düşen sorumluluğun bilinciyle hareket etmeliyiz. Bu zor günleri el birliği ile, omuz omuza vererek aşacağımıza inanıyorum. Bu mücadelede katkısı olan, bu sürece üretimleri destek veren bütün sanayici dostlarımıza da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bursa bir sanayi şehri, bir üretim şehri. Şehrimizin tanıtımı noktasında çok önemli çalışmalar yapıyoruz. Bu fuar, Türkiye’nin bebe konfeksiyon sektöründeki üretiminin yüzde 80’ini tek başına gerçekleştiren Bursa’nın tanıtımına da çok büyük katkı sağlayacak. İsteğimiz, bu fuarların yurt dışında da açılması. İnşallah önümüzdeki yıllarda bunun da gerçekleşeceğine inanıyorum” diye konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından, genç modelistlerin motivasyonunu arttırmak için düzenlenen bebe ve çocuk giyimindeki tasarım yarışmasında dereceye giren genç modacılar, ödüllerini protokol mensuplarının elinden aldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Başkan Mustafa Dündar, sektörün son trendlerinin sergilendiği Junioshow 2017 Fuarı’nı gezerek stand açan firma yetkilileri ile sohbet etti.