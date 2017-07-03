Junioshow Fuarı ile 43 ülkeden alıcı Bursa’ya geliyor

Fuara, Ticari Safari Projesi kapsamında 43 ülkeden bine yakın yabancı iş dünyası temsilcisi katılacak.

Bursa Uluslararası Bebe, Çocuk Hazır Giyim ve Çocuk İhtiyaçları fuarı Junioshow, BTSO, TÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş. ve BEKSİAD işbirliğiyle 5 Temmuz’da kapılarını açıyor. TÜYAP Bursa Uluslararası Kongre ve Fuar Merkezinde gerçekleştirilecek fuar, 2018 yılı sonbahar-kış koleksiyonu modasını belirleyecek. 100’ü aşkın katılımcının stant açacağı fuarın Altıparmak Temsilcilik Binası’nda düzenlenen basın toplantısında konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, katma değerli üretilen ürünlerin kalitesini pazarlamada fuarların büyük önem taşıdığını söyledi. BTSO olarak TÜYAP Bursa ile birlikte sektörleri harekete geçiren yeni nesil fuar organizasyonlarına imza attıklarını vurgulayan İsmail Kuş, Junioshow Fuarı’nın kısa sürede sektörün en önemli buluşması haline geldiğinin de altını çizdi.

Bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörünün şehir ekonomisine yön veren en önemli sektörlerden birisi olduğunu vurgulayan İsmail Kuş, “Bizler firmalarımızın gücüne inanıyoruz. Bu açıdan sektörümüzün gücünü hareket geçirme gayreti içerisindeyiz. Fuarcılık, Ur-Ge ve Ticari Safari Projemiz kapsamında firmalarımızın yurt dışındaki bağlantılarını güçlendiriyoruz. Bugün firmalarımız ABD’ye kadar ihracat yapıyor. Bu önemli bir başarıdır. Bursa’da stratejik sektörlere yönelik yürüttüğümüz projelerimizin başarılı sonuçlarını görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu çalışmalar sayesinde son 3 yılda 800 yeni ihracatçı kazandık. Bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörünün Türkiye genelindeki ihracatı yüzde 17 artarken, Bursa ihracatı yüzde 80 arttı. Ur-Ge firmalarımızda ise bu artış yüzde 116 oldu. BTSO olarak sektörlerimize ivme kazandıran çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

200 firma temsilcisi Ağustosta Rusya yolcusu

Bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörü temsilcilerini dünyadaki lider alıcılarla buluşturduklarını dile getiren İsmail Kuş, “Bugün sektörde dünyaca ünlü markaları Bursa’daki fuarlarımıza misafir ediyoruz. Aynı zamanda firmalarımızı yurt dışındaki alıcılarla buluşturuyoruz. Ağustos ayında yeni bir organizasyon gerçekleştireceğiz. 200’e yakın firma temsilcimiz özel uçakla Moskova’ya gidecek. Burada firmalarımız önemli iş bağlantıları kuracak” ifadelerini kullandı.

İsmail Kuş, Bebe ve çocuk giyimi konusunda sonbahar ve kış modasını belirleyecek olan Junioshow Fuarı’nda 43’ü Ur-Ge olmak üzere 100’ü aşkın katılımcının stant açtığını vurguladı. Firmaların Ticari Safari ve Ur-Ge organizasyonları kapsamında TÜYAP Bursa işbirliğiyle 1000’e yakın yabancı alıcının Bursalı firmalarla buluşmasını beklediklerini söyleyen İsmail Kuş, “Junioshow Fuarı, firmalarımızın dünyaya açılmasına büyük katkı sağlıyor. Bursa iş dünyası olarak Bursa büyürse Türkiye büyür vizyonuyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sektörlerimizin katma değerli üretimi ve ihracatına artıran organizasyonlarımıza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Binin üzerinde model Junioshow’da

TÜYAP Bursa Fuarcılık Genel Müdürü İlhan Ersözlü, Junioshow Fuarı’nın sektöre yön veren organizasyonlardan biri haline geldiğini vurguladı. Fuarın her geçen yıl büyümeye devam ettiğini dile getiren Ersözlü, 5 Temmuz’da başlayacak olan fuara 100’ün üzerinde firmanın katıldığını dile getirdi. 1000’ün üzerinde modelin sergileneceğini fuara başta Rusya, İran, Ukrayna, İngiltere, Türki Cumhuriyetler ve Ortadoğu ülkeleri olmak üzere 43 ülkeden alıcının geleceğini kaydeden Ersözlü, “Özel dekor stantların kurulduğu 3 salonda kapılarını açacak fuarımız, sektörümüze büyük hareketlilik kazandıracak. Junioshow sadece sektörlerimizin gelişimine değil, aynı zamanda kent ekonomisine ve ticaret hayatına da büyük katkı sağlıyor. Her geçen dönem gücüne güç katan bu fuarımız sektörümüze ayrı bir moral veriyor” ifadelerini kullandı.

BEKSİAD Başkanı Halil Atalay, bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörünün BTSO’nun vizyonuyla her geçen yıl büyüdüğünü dile getirerek, “Junioshow Fuarı sektörümüze ivme kazandıran önemli bir organizasyon haline geldi. Sektörümüz sadece fuarlarla değil, alım heyeti ve Ur-Ge projeleriyle de rekabetçiliğini artırıyor. Firmalarımız BTSO’nun da destekleriyle dünyanın birçok ülkesine giderek, iş bağlantıları kurmayı başarıyor. Fuarın sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum” dedi.