Junioshow Fuarı kapılarını açtı

Ş. işbirliği, BEKSİAD’ın destekleriyle düzenlenen Junioshow Fuarı bu yıl ikinci kez kapılarını açtı.

Bursa Uluslararası Bebe, Çocuk Hazır Giyim ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı Junioshow, ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. 8 Temmuz 2017 Cumartesi gününe kadar TÜYAP Bursa Uluslararası Kongre ve Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek fuarın açılış töreninde konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, sektörlerin ihracat odaklı büyümesine ve katma değerli ürün üretmelerine destek vermek için çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi. İsmail Kuş, BTSO’nun Küresel Fuar Acentesi ve Uluslararası Rekabeti Geliştirme (Ur-Ge) Projeleri ile Bursalı firmaların rekabetçiliğinin ve ihracatının arttığını söyledi.

Sektör artık dünyaya açılıyor

Bursa’nın bebe ve çocuk konfeksiyonu üretiminde Türkiye’nin lider kenti olduğunu hatırlatan İsmail Kuş, “Bursa iş dünyası olarak ‘Bursa Büyürse Türkiye Büyür vizyonuyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ur-Ge üyesi firmalarımız yürüttüğümüz projelerle geçtiğimiz sene ihracatlarını yüzde 116 arttırdı. Bu önemli bir başarı. Sektörümüz artık katma değerli üretimini dünyaya pazarlıyor. Üyelerimiz bu sayede de Bursa markasını da dünyaya tanıtıyorlar. BTSO olarak bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörü temsilcilerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Ticari Safari Projemiz kapsamında BTSO, Ekonomi Bakanlığı ve TÜYAP işbirliğiyle 43 ülkeden 1000’e yakın alıcının katılmasını beklediğimiz fuarımızın kentimize ve sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum” dedi

100’den fazla firma

TÜYAP Bursa Fuarcılık Genel Müdürü İlhan Ersözlü, Junioshow Fuarı ile sektörün kalbinin Bursa’da attığını söyledi. Bu yıl ikincisi düzenlenen fuarın her geçen yıl büyümeye devam ettiğini dile getiren Ersözlü, fuara 103 firmanın katıldığını kaydetti. Sonbahar kış sezonu ürünlerinin görücüye çıktığı fuara Rusya, İran, Ukrayna, İngiltere, Türki Cumhuriyetler ve Ortadoğu ülkeleri olmak üzere 43 ülkeden alıcının geldiğini kaydeden Ersözlü, “Özel dekor stantların kurulduğu 3 salonda kapılarını açan fuarımız, sektörümüze büyük hareketlilik kazandırıyor. Ocak ayında düzenleyeceğimiz Junioshow Fuarı’nı 6 salonda açmayı hedefliyoruz. BTSO ile birlikte hayata geçirdiğimiz fuarımız, kent ekonomisine ve ticaret hayatına da büyük katkı sağlıyor” diye konuştu.

“BTSO ile sektör ivme kazandı”

Bursa’nın 13 milyar dolar ihracatıyla Türkiye’nin ikinci büyük ihracatçı kenti olduğunu ifade eden Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, “Bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörümüzün nitelikli büyümesinde BTSO’nun büyük bir payı var. Sektörde büyük bir güce sahip olan firmalarımız, BTSO rehberliğinde önemli bir vizyon kazandı. Odamızın çalışmaları ve projeleriyle firmalarımızın ihracatçı kimliği daha da güçlendi. ‘Bursa Bursa Büyürse Türkiye Büyür’ vizyonuyla çalışan ve Bursa iş dünyasının ihracatını artıran çalışmalara imza atan BTSO’yu tebrik ediyorum” dedi.

“BTSO ile hayallerimiz gerçeğe dönüşüyor”

BEKSİAD Başkanı Halil Atalay, bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörünün her geçen yıl büyüdüğünü vurguladı. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve yönetim kurulu üyelerine verdikleri destekten dolayı teşekkür eden Atalay, şöyle konuştu:

“BTSO’nun destekleriyle sektörümüzün hayalleri gerçek oluyor. BTSO, her zaman sektörümüzün yanında. Sektörümüze yönelik 2 Ur-Ge projesi yürüten ve Junioshow Fuarı ile markalarımızın dünyaya açılmasını sağlayan BTSO’nun firmalarımıza sağladığı katkıları asla unutamayız.”

“Sektörümüz daha da büyüyecek”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şükrü Köse, fuarların Bursa ekonomisine büyük katkılar sağladığını belirterek, “Bebe ve çocuk konfeksiyonu üretiminde lider kent olan Bursa’mızın ürünlerine dünya büyük ilgi gösteriyor. Fuarlara gelen yabancı satın alma heyetleri de bunun en iyi göstergesi” açıklamalarında bulundu.