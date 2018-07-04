Junioshow Fuarı kapılarını açtı

BTSO ve TÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş. tarafından, Bebe Çocuk Konfeksiyonu Sanayici ve İşadamları Derneği (BEKSİAD) iş birliğiyle gerçekleştirilen fuarda, 110 firma stant açtı. Fuar kapsamında BTSO’nun Ticari Safari Projesi ve bebe-çocuk konfeksiyonu sektöründe sürdürdüğü iki ayrı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesi’nin (Ur-Ge) yanı sıra TÜYAP’ın yurt dışı ofislerinin çalışmaları ile 50 ülkeden 1.000’e yakın yabancı alıcı Bursa’ya gelmeye başladı.

BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, ilk kez 2016 yılında düzenlenen Junioshow’un kısa sürede önemli bir gelişim kaydettiğini söyledi. Uğur, “Sektörümüze yeni bir soluk getiren Junioshow’da 100’den fazla firma katılımcı olarak yer alacak. Daha önceki fuarlarda olduğu gibi bu fuarımızda da Odamız tarafından yürütülen Ticari Safari ve Ur-Ge projeleri kapsamında, 1.000’e yakın yabancı iş dünyası temsilcisinin katılımlarıyla alım heyeti organizasyonu gerçekleştireceğiz” dedi.

Uluslararası alanda rekabetin giderek zorlaştığı bir ortamda BTSO’nun fuarcılık çalışmalarıyla sektörlere önemli bir güç kattığına değinen Ali Uğur konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bursa, bebe çocuk konfeksiyonu üretiminin en önemli kentlerinden bir tanesi. Ancak sadece iyi ürün üretmek pazar başarısı için artık yeterli olmuyor. Firmalarımızın iyi pazarlama ve satış stratejilerine sahip olmaları, fuarlarda yer almaları gerekiyor. Özellikle fuarlar, firmalarımızın dış pazarlarda var olabilmeleri ve ürünlerini pazara tanıtabilmeleri için en önemli araçlar arasında yer alıyor. BTSO olarak bizler de şehrimizin güçlü olduğu üretim alanlarının başında gelen bebe ve çocuk konfeksiyonu sektöründe, stratejik ortaklarımız TÜYAP ve BEKSİAD işbirliğinde kentimize kazandırdığımız Junioshow’la sektörümüze önemli bir ivme kazandırdık.” diye konuştu.

Junioshow’un sektörün gücünün bir resmi olduğunu belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BTSO, TÜYAP ve BEKSİAD’a fuarın düzenlenmesindeki katkılarından dolayı teşekkür etti. BTSO ile birlikte kente yeni bir fuar alanı kazandırmak adına çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Aktaş, “Şehrimizin fuarcılık çalışmalarına destek olmak için yeni fuar merkezini kısa sürede kentimize kazandırmak istiyoruz. Bunun yanında devam eden T2 tramvay hattı çalışmaları ve GUHEM de bu bölgeye değer katacak önemli çalışmalar olacak. Hem sektörü hem de Bursa’yı çok daha güzel bir gelecek bekliyor” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından bu yıl 3.’sü düzenlenen Junıoshow Bebek ve Çocuk Giyim Genç Tasarımcılar Yarışması’nın ödül töreni de gerçekleştirildi. ‘Çocukların Hayal Gücü ile Tasarla’ temasıyla düzenlenen yarışmada, 0-1 yaş bebek giysi ürünleri kategorisi ve 1-10 yaş kız çocuk giysi ürünleri kategorilerinde ödül almaya hak kazanan tasarımcılara ödülleri Bursa protokolü tarafından verildi.