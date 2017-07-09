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09 Temmuz 2017 12:19

Junioshow Fuarı sektörü dünyaya tanıttı

Türkiye bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörünün kalbi 4 gün boyunca Bursa’da attı.

Junioshow Fuarı sektörü dünyaya tanıttı

09 Temmuz 2017 12:19

47 ülkeden 11.335 iş profesyonelinin ziyaret ettiği Junioshow Fuarı, sektörün ihracatçı kimliğine büyük güç kattı.


Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), TÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş. işbirliği ve BEKSİAD’ın destekleriyle bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörüne yönelik bu yıl 2. kez düzenlenen Junioshow, 47 ülkeden 11.335 yerli ve yabancı iş dünyası temsilcisini ağırladı. Rusya, İran, Ortadoğu ülkeleri, Ukrayna, Afrika ülkeleri ve Türk cumhuriyetlerinden gelen yabancı alıcılar, Bursalı firmaların sonbahar - kiş koleksiyonlarını inceledi. Yüksek kaliteli ürünlere hayran kalan yabancı firmalar, Bursa markası ürünlerinden siparişlerini de verdi.


Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, endüstri ve üretim şehri olan Bursa’nın fuarcılık çalışmalarıyla ihracatının ve rekabetçiliğinin daha da güçlendiğini söyledi. Bebe ve çocuk konfeksiyonu sektöründe üretimin yüzde 80’ini tek başına karşılayan Bursalı firmaların BTSO’nun yürüttüğü UR-GE projeleri ve fuarcılık çalışmalarıyla dünyaya açıldığını kaydeden İsmail Kuş, BTSO’nun organizasyonlarıyla sektörün her sene çok sayıda yeni ihracatçı kazandığını vurguladı.


Bebe çocuk sektörüne yönelik düzenlenen bu yılın ikinci buluşması olan fuar, 103 firmanın iştiraki ile 3 salonda düzenlendi. Tekstil modasına yön veren son trendlerin sektör profesyonelleri ile buluştuğu Junioshow Fuarı, 47 ülkeden gelen 11.335 yerli ve yabancı konuklar tarafından ziyaret edildi.




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