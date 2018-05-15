Kâbe fotoğrafları Vakıf Müzesi’nde

Büyükşehir Belediyesi Müzeler Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Bursa Vakıf Kültürü Müzesi, Vakıflar Haftası dolayısıyla Ramazan ayı öncesi özel bir sergiye ev sahipliği yapıyor. İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) arşivlerinden ‘Haremeyn Osmanlı Döneminde Mekke ve Medine Fotoğrafları’, Bursa’da ilk kez Vakıf Kültürü Müzesi’nde izlenime açıldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) işbirliğiyle organize edilen sergide, Kâbe’nin 100 yıllık fotoğraflarından oluşan özel koleksiyon bulunuyor. Sultan II. Abdülhamid Han’ın Yıldız Albümleri ile Medine Müdafii Fahreddin Paşa’nın koleksiyonundan oluşan sergide, 19. ve 20. yüzyıla ait 78 adet tarihi Mekke ile Medine fotoğrafı bulunuyor.

Büyükşehir Belediyesi Müzeler Koordinatörü Yaşar Elmas, serginin açılışında yaptığı konuşmada, Mekke-i Mükerreme ve Medîne-i Münevvere şehirlerinin Müslümanlar nazarında yeryüzünün en mukaddes mekanları olduğuna dikkat çekti. Elmas, “’Haremeyn’ diye isimlendirilen bu iki şehir için her Müslüman devlet hizmet etmek için yarışmıştır. Osmanlı Devleti’nde bu mukaddes beldelere hizmet aşkı her bakımdan zirveye ulaşmıştır. Sergide, Osmanlı Devleti’nin Mekke ve Medine’ye verdiği öneme şahit oluyoruz” dedi.

Bursa İl Müftü Yardımcısı Sedanur Sezen ise Mekke ve Medine’nin Müslümanların hayatında önemli bir yeri olduğunu ifade etti. Sezen, “Osmanlı, Haremeyn topraklarını her zaman aziz bilmiş, o beldeleri baş tacı etmeyi İslâm’ın bir şiarı olarak kabul etmiştir. Osmanlı zamanında trenler Medine’ye yanaşırken, gürültü çıkararak Resûlullah’ı rahatsız etmemek için yavaşlar, üstelik raylara da keçe döşenirdi. Ramazan ayı öncesi kutsal değerlerin en güzel şekilde yaşandığı bu iki şehri hatırlatacak sergiyi düzenleyenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Açılışa katılan IRCICA Kütüphane ve Dokümantasyon Bölümü Başkanı Mustafa Şahidi Örnek de serginin 3 ana bölümden oluştuğunu ve fotoğrafların 2. Abdülhamid’in Yıldız Albümleri ile Medine Müdafii Fahreddin Paşa’nın koleksiyonundan seçildiğini hatırlattı. Örnek, “Bu kıymetli sergi ile İslamiyet açısından mukaddes kabul edilen mekanların ve o dönemdeki sosyal hayatın farklı karelerini bir araya getirerek, kültürel mirasa katkıda bulunmayı hedefledik” şeklinde konuştu.

Bursa Vakıf Kültürü Müzesi’nde Kâbe, Hicaz Demiryolu ile Mekke ve Medine hakkında bilgilerin de yer aldığı 78 fotoğraftan oluşan sergi, Ramazan ayı boyunca ziyaretlere açık kalacak.