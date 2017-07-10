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10 Temmuz 2017 14:21

Kaçak ahır ve barakalar yıkıldı, kuluçkaya yatan tavukları zabıtalar böyle taşıdı

Osmangazi Belediyesi, görüntü ve çevre kirliliğine sebep olan kaçak baraka, ahır ve gecekondulara yönelik balyoz operasyonu düzenledi.

Kaçak ahır ve barakalar yıkıldı, kuluçkaya yatan tavukları zabıtalar böyle taşıdı

10 Temmuz 2017 14:21

Zabıtalar, kuluçkaya yatan tavukları yıkımdan zarar görmemeleri için sepet ve kutular içinde taşıdı.


Yunuseli ve Güneştepe mahallelerinde vatandaşa ve kamuya ait arsalara kaçak olarak yapılan çadır, baraka ve ahırlar, zabıta, çevik kuvvet ve polis nezaretinde yıkıldı. Sabah erken saatlerde başlayan operasyonda ilk olarak Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı çevresinde kaçak olarak yapılan küçükbaş hayvan ahırlarının yıkımına başlandı. Ardından vatandaşların baraka şeklinde inşa ettikleri ve içerisinde hayvan kesimi yapıldığı belirlenen baraka yıkılırken, izinsin kesim yaptığı belirlenen baraka sahibine de ceza kesildi.


Ardından Hamitler gelişim bölgesi çevresindeki boş arazilere ahır yaparak izinsiz koyun, keçi ve tavuk besleyen vatandaşın ahırları zabıta ekipleri tarafından kaldırıldı. Yıkım öncesinde derme çatma yapılmış ahırdaki koyun ve tavuklar ekipler tarafından tahliye edildi. Ekipler, sepette kuluçkaya yatan tavukları taşıyarak yıkımdan zarar görmelerini önledi. Hamitler, Yunuseli ve Güneştepe mahallelerindeki yıkımlarda herhangi bir olay çıkmadı. 9 hayvan ahırı ile 30 civarında baraka ve çadır yıkıldı.




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