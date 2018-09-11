Kaçak avcılarla mücadele devam ediyor

Bölge Bursa Şube Müdürlüğü denetimlere başladı.

2018-2019 yılı av sezonunun 18 Ağustos tarihinde başlamasıyla avcıların koruma kontrol faaliyetleri de Bursa Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştiriliyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Bursa Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "2018 yılı itibariyle yapılan avcı kontrollerinde 2300 kişi kontrol edildi. 115 kişiye 93.229 TL idari para cezası, 25 kişiye 55.143 TL tazminat cezası olmak üzere toplam 148.372 TL. para cezası kesildi" denildi.