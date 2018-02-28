Kaçak çay ocağı vinçle kaldırıldı

Kaçak ve ruhsatsız yapılaşmaya müsaade etmeyen Osmangazi Belediyesi, Cumhuriyet Caddesi’nde Milli Emlak’a ait olan arazi üzerine kaçak olarak yerleştirilmiş prefabrik yapıyı kaldırdı. Osmangazi Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak olarak çay ocağı olarak kullanıldığı belirlenen prefabrik yapı, iş makinesi ile yerinden sökülerek taşıma aracına yüklendi.

Yıkımların devam edeceğini ve kaçağa taviz verilmeyeceğini belirten belediye yetkilileri, vatandaşlardan ruhsatsız ve kaçak yapılaşmaya yönelmemeleri konusunda uyardı. Osmangazi’de kaçak yapılaşmaya kesinlikle tolerans gösterilmeyeceğini vurgulayan yetkililer, ayrım gözetmeksizin kanunların uygulanacağını söyledi.