Diğer
Kategoriler
28 Şubat 2018 12:41

Kaçak çay ocağı vinçle kaldırıldı

Osmangazi Belediyesi, Cumhuriyet Caddesi üzerinde çay ocağı olarak kullanılan kaçak prefabrik yapıyı vinçle kaldırdı.

Kaçak çay ocağı vinçle kaldırıldı

28 Şubat 2018 12:41


Kaçak ve ruhsatsız yapılaşmaya müsaade etmeyen Osmangazi Belediyesi, Cumhuriyet Caddesi’nde Milli Emlak’a ait olan arazi üzerine kaçak olarak yerleştirilmiş prefabrik yapıyı kaldırdı. Osmangazi Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak olarak çay ocağı olarak kullanıldığı belirlenen prefabrik yapı, iş makinesi ile yerinden sökülerek taşıma aracına yüklendi.


Yıkımların devam edeceğini ve kaçağa taviz verilmeyeceğini belirten belediye yetkilileri, vatandaşlardan ruhsatsız ve kaçak yapılaşmaya yönelmemeleri konusunda uyardı. Osmangazi’de kaçak yapılaşmaya kesinlikle tolerans gösterilmeyeceğini vurgulayan yetkililer, ayrım gözetmeksizin kanunların uygulanacağını söyledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
5
°
C
Hafif Kar Yağışlı
  • Perşembe
    Hafif Kar Yağışlı
    5°C
  • Cuma
    Yağmurlu
    13°C
  • Cumartesi
    Yağmurlu
    13°C
  • Pazar
    Hafif Yağmurlu
    10°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç