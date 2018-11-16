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Kaçak ev oyunu yıkımla bitti

Osmangazi Belediyesi, Uludağ eteklerinde yer alan Gökçeören Mahallesi’nde kaçak olarak inşa edilen bir ev ile inşaat aşamasındaki evlerin istinat duvarları ve temellerini yıktı.

Osmangazi Belediyesi, Uludağ eteklerinde yer alan Gökçeören Mahallesi'nde kaçak olarak inşa edilen bir ev ile inşaat aşamasındaki evlerin istinat duvarları ve temellerini yıktı.


Osmangazi Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, imar barışından faydalanmak adına yanlış tarih göstererek kaçak inşaat yapanlara göz açtırmıyor. Gökçeören Mahallesi'nde 3. derece sit alanı üzerine kaçak olarak inşa edilen evleri belirleyen belediye ekipleri, kaçak yapıları yıktı. İş makinesi ile gerçekleştirilen yıkımlarda, bir ev ile inşaat aşamasındaki binaların temelleri ve istinat duvarları yerle bir edildi.


Yıkılan kaçak evin sahibinin imar barışından faydalanabilmek adına inşaatı 2018 yılından önce yapmış gibi göstererek İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne başvurduğu ve yapı kayıt belgesi aldığı tespit edildi. Kaçak inşaatın sahibi, yanlış beyan ile aldığı yapı kayıt belgesini evin önündeki ağaca assa da Osmangazi Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, inşaatın 2018 yılında yapıldığını fotoğraflarla belgeleyerek yıkımı gerçekleştirdi.

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