Kaçak girdiği gölette boğulma tehlikesi atlatan çocuk yoğun bakımda

Hastaneye kaldırılan çocuğun durumu ciddiyedini koruyor.

Olay, Osmangazi’ye bağlı Çukurca Mahallesi’nde Sukaypark Tesisleri’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 12 yaşlarındaki bir çocuk, bisikletiyle içeri kaçak girip, sun’i gölette serinlemek istedi. O sırada vatandaşlar gölette bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. Sudan çıkartılan çocuğa ilk müdahale yapıldı. Olay yerine gelen 112 ekipleri, çocuğu hayata döndürmek için kalp masajı yaptı. İlk müdahalenin ardından çocuk Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Üzerinden kimlik çıkmayan çocuğun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.