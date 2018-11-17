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Kaçak içkileri gazinolara satamadan yakalandı

Bursa’da gazinolara satmak için içki getiren bir kişi gözaltına alındı.

Bursa'da gazinolara satmak için içki getiren bir kişi gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 125 şişe votka ve viski ele geçirildi.


Olay, Osmangazi'ye bağlı Doğanbey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, devriye polis ekipleri, bir evde çok sayıda kaçak içki olduğu ihbarını aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, eve operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada koliler içerisinde 125 şişe votka ve viski ele geçirildi. İ.Y. gözaltına alınırken, şüphelinin sahte içkileri gazinolara satmaya çalıştığı öğrenildi. Polis, olayla alakalı tahkikat başlattı.

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