Kaçak kazı yapan 3 kişi gözaltına alındı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde kaçak kazı yapan 3 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Zanlılar ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, kazıda kullandıkları iş makinesi ve malzemelere el konuldu.

Bursa İl Jandarma Komutanlığından edinilen bilgilere göre, Mustafakemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kabulbaba Mahallesi'nde devriye atarken, ormanlık alan içerisinde iş makinesi palet izine rastladı. Şüphe üzerine izleri takip eden ekipler, ormanlık alan içerisinde E.T., K.D. ve A.K. isimli 3 şahsın 5 metre çapında, 15 metre derinliğinde 2 adet çukur kazdığını tespit etti. Cumhuriyet savcısının talimatı üzerine 3 şahıs, kazıda kullandıkları iş makinesi ve kazı malzemeleri ile birlikte gözaltına altına alındı. İfadesi alınan şüpheliler, serbest bırakılırken, kazıda kullanılan iş makinesi ve malzemelere el konuldu.

Kazı ile ilgili soruşturma devam ediyor.