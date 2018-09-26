Kaçak saka kuşu avlayan turiste ceza yağdı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yabancı uyruklu bir kişi tarafından tuzak kurularak kaçak yakalanan 27 adet saka kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından serbest bırakıldı. Kuşları kaçak yakalayan turiste ceza yağdı.

Edinilen bilgiye göre, Nilüfer ilçesi Akçalar Mahallesi kırsalında yasa dışı yollarla av yapıldığı ihbarını alan Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 2. Bölge Bursa Şube Müdürlüğü Av Koruma ekipleri, harekete geçti. Yapılan çalışmalarda, yabancı uyruklu bir kişinin 2 adet saka kuşunu mühre olarak kullanıp 27 adet saka kuşunu yakaladığı tespit edildi. Alıkonulan saka kuşları veteriner hekim kontrolünden geçirildikten sonra yakalandıkları bölgede yeniden doğaya salındı. Kaçak avlanan yabancı uyruklu şahsa 15 bin 560 lirası tazminat, 6 bin 853 lirası idari olmak üzere toplam 22 bin 413 lira para cezası kesildi. Öte yandan, avda kullandığı kapan malzemelerine de el konuldu. Olayla alakalı tahkikat devam ederken, kontrollerin aralıksız devam edeceği bildirildi.