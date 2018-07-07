Diğer
Kategoriler
07 Temmuz 2018 00:47

Kaçak silah operasyonu: 9 tutuklu

Bursa’nın Orhangazi ilçesi merkez olmak üzere 14 ilde geçtiğimiz günlerde silah kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınarak adliyeye getirilen 15 şahısdan, 9’u tutuklandı, 6’sı serbest bırakıldı.

Kaçak silah operasyonu: 9 tutuklu

07 Temmuz 2018 00:47


Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri ile Orhangazi Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ’zeytin’ şifresiyle silah ticareti yapan şahıslara yönelik Orhangazi merkezli 14 ilde 72 adrese yaptıkları eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 63 kişiden 15’i Orhangazi Adliyesi’nde hakim karşısına çıkarıldı. Sabah saatlerinde adliyeye getirilen şahıslardan 9’u tutuklandı, 6’sı serbest bırakıldı.


Bursa KOM ve Orhangazi Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen ruhsatsız silah ve mühimmat ticareti operasyonunda yapılan çalışma kapsamında toplam 63 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şahıslardan 48’i ilk ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 15 kişi savcılık ifadesinin ardından Adliyeye sevk edildi. Bursa Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan 15 kişi sabah saatlerinde Orhangazi’ye getirildi. Şahıslar geniş güvenlik tedbirleri altında Orhangazi Adliyesi’ne çıkarıldı. Adliyeye getirilen şahıslardan 9’u tutuklandı, 6’sı serbest bırakıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    34°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç