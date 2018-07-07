Kaçak silah operasyonu: 9 tutuklu

Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri ile Orhangazi Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ’zeytin’ şifresiyle silah ticareti yapan şahıslara yönelik Orhangazi merkezli 14 ilde 72 adrese yaptıkları eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 63 kişiden 15’i Orhangazi Adliyesi’nde hakim karşısına çıkarıldı. Sabah saatlerinde adliyeye getirilen şahıslardan 9’u tutuklandı, 6’sı serbest bırakıldı.

Bursa KOM ve Orhangazi Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen ruhsatsız silah ve mühimmat ticareti operasyonunda yapılan çalışma kapsamında toplam 63 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şahıslardan 48’i ilk ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 15 kişi savcılık ifadesinin ardından Adliyeye sevk edildi. Bursa Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan 15 kişi sabah saatlerinde Orhangazi’ye getirildi. Şahıslar geniş güvenlik tedbirleri altında Orhangazi Adliyesi’ne çıkarıldı. Adliyeye getirilen şahıslardan 9’u tutuklandı, 6’sı serbest bırakıldı.