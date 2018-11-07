Kaçak villaya balyoz

Osmangazi Belediyesi, Doburca Mahallesi'nde bir villanın ruhsata aykırı şekilde inşa edilen kısımlarını yıktı.

Kaçak yapılaşmaya zamanında müdahale eden Osmangazi Belediyesi, Doburca Mahallesi'nde inşaat aşamasındaki bir villanın ruhsata aykırı bölümüne izin vermedi. Osmangazi Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Doburca Mahallesi'nde bir villanın bazı bölümlerinin ruhsata aykırı şekilde kaçak olarak inşa edildiğini tespit etti. villanın ruhsata aykırı bölümleri iş makinesi ile yıkıldı. Güvenlik tedbirleri altında gerçekleştirilen yıkımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Belediye yetkilileri, modern Osmangazi'yi inşa etmek adına kaçak yapılaşmaya asla taviz vermeyeceklerini belirterek, vatandaşları kaçak yapılaşmaya yönelmemeleri konusunda uyardı.