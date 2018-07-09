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09 Temmuz 2018 09:39

Kaçırılıp zorla tutulan kadını, jandarma ekipleri kurtardı

Bursa’da bir kadını kaçırıp bir baraka da bir haftadır zorla tuttukları belirlenen 2 zanlı jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalandı.

Kaçırılıp zorla tutulan kadını, jandarma ekipleri kurtardı

09 Temmuz 2018 09:39


Olay, geçtiğimiz hafta Bursa’nın Kestel ilçesine bağlı Babasultan Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Y.Ç. (42) ve E.A. (45), M.N. (35) adlı kadını zorla kaçırıp bir haftadır bir barakada tutuyordu. Bir vatandaşın ihbarıyla harekete geçen jandarma barakaya operasyon düzenledi. Gözaltına alınan zanlılardan Y.Ç. dün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine götürülürken, E.A. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Zorla tutulduğu iddia edilen M.N. ise olayın ardından ailesine teslim edildi.




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