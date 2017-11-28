KADEM’den CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na suç duyurusu

Suç duyurusu için Bursa Adalet Sarayı’nın bahçesinde basın açıklaması yapan kadınlar, ardından adliyenin yolunu tuttu. ’Kadına muhalif muhalefet istemiyoruz’, ’önce adam ol’, ’erkeksen öfkeni yen’ yazılı pankartlar açan kadınlar basın açıklaması yaptı. Grup adına konuşan KADEM Bursa İl Temsilcisi Hatice Akbaş Şahin, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü arefesinde Kılıçdaroğlu’nun şiddeti meşru sayan ifadelerini hepimiz dehşet ve esef içinde izledik. Ülke siyasetinde rol oynayan, oynaması beslenen bir şahsın, kadına yönelik şiddetle mücadeleyi teşvik etmesi beklenirken, ucuz politik gayeler güderek şiddeti meşrulaştırılan sözler sarf etmesi asla kabul edilemez. Kılıçdaroğlu, 2015 Şubat ayında işsiz olan eşin karısını dövebileceğini söyleyerek erkeği şiddete teşvik etmiştir. 2016 yılında ’kadınlardan korkan birine erkek denmez’ ifadeleriyle kadınları aciz gören zihniyetini gözler önüne serdi" dedi.

"Şiddetin hiçbir gerekçesi, bahanesi olamaz" diyen Şahin, "Toplumsal ayrışmayı körükleyen her türlü söylemin üretilmesi ve yayılması barış açısından oldukça tehlikelidir. Bu söylemleri bizi bir arada tutan toplumsal zeminin kaybolmasına neden olmaktadır. KADEM olarak kadınlara yöneltilen cinsiyetçi politik dili reddediyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu’nu kadın sorunlarını malzeme etmekten vazgeçip meşum sözleri sebebiyle özür dilemeye, kadın sıkıntılarına çözüm üretmeye davet ediyoruz" diye konuştu.