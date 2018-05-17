Kadın cinayeti zanlısı yaralı halde sevk edildiği adliyede tutuklandı

Geçtiğimiz gün Bursa’nın Merkez Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi Ankara yolu üzerinde gece saatlerinde kendisini 50 bin TL dolandırıldığı iddia eden Doğan Sönmez (63) ve Hülya Büyükkaplan (28) isimli şahsıların arasındaki kavga sonucunda Doğan Sönmez isimli şahıs Hülya Büyükkaplan’ı çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdü. Ardından olay yerinden kaçan şahıs ölen kadının yakınları tarafından darp edildi. Hastaneye kaldırılan Doğan Sönmez tedavisinin ardından adliyeye sevk edildi. Sönmez çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.