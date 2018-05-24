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24 Mayıs 2018 10:37

Kadın cinayetine müebbet talebi

Bursa’da kendisinden ayrılmak isteyen eşi Fatma Açıkgöz’ü sokakta bıçak darbesiyle öldürdüğü iddiasıyla tutuklu bulunan özel güvenlik görevlisi 41 yaşındaki Tahsin Taner Açıkgöz’ün yargılanmasına devam edildi.

Kadın cinayetine müebbet talebi

24 Mayıs 2018 10:37

Tahsin Taner Açıkgöz, hakkında mütaala veren Cumhuriyet Savcısı, “Kasten eşini öldürmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Mahkeme davayı karar için erteledi.


Olay, geçtiğimiz yıl Şubat ayında Bursa’nın merkez Nilüfer İlçesi Görükle Sakarya Mahallesi Nilüfer Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Fatma Açıkgöz, şiddetli geçimsizlik nedeniyle 15 yıllık eşi Tahsin Taner Açıkgöz’den boşanmak için geçen yıl kasım ayında dava açtı. Dava sürerken mahkeme Tahsin Taner Açıkgöz’e evden uzaklaştırma cezası verdi. Bu sürede bir markette çalışan Fatma Açıkgöz, evini ayırarak merkez Nilüfer İlçesi Görükle Sakarya Mahallesi Nilüfer Caddesi’nde bir evde yaşamaya başladı.


Tahsin Taner Açıkgöz, kendisini başka bir erkekle aldatmasından şüphelendiği, boşanma aşamasında olduğu eşi Fatma Açıkgöz’ün adresini öğrendiği evinin önüne dün gelerek pusu kurdu. Yol kenarındaki araçların arasına saklanan Tahsin Taner Açıkgöz, Fatma Açıkgöz’ün evden çıkıp çalıştığı markete gittiğini görünce takip etti. Tahsin Taner Açıkgöz’ün kendisini takip ettiğini fark eden Fatma Açıkgöz kaçmaya başladı. Ancak kadını 200 metre takip ettikten sonra yakalayan Tahsin Taner Açıkgöz, yere düşürdüğü Fatma Açıkgöz’ü bıçak darbesiyle yaraladı. Olaydan sonra bıçağı çöp kutusuna atan ve bir taksiyle kaçmaya çalışan zanlı vatandaşların şikayeti üzerine polis ekiplerince yakalandı. Çağrılan ambulans ile Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Açıkgöz, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Güvenlik görevlisi Tahsin Taner Açıkgöz, çıkarıldığı Bursa Adliyesi’nde tutuklanarak cezaevine konuldu.


Bursa 3.’cü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada mütaala veren Cumhuriyet Savcısı, toplanan deliller ve kamera görüntülerine göre, sanığın maktüle karşı olayı öldürme olayını önceden oluşturmak suretiyle ve onu beklemek suretiyle eylemi gerçekleştirdiğinden dosya kapsamına göre ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.




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