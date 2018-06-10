Kadın girişimcilerden alışveriş şenliği

Kadın Girişimciler Alışveriş Şenliği, Hikmet Şahin Kültürpark’ı içerisinde açıldı.

Açılış öncesi konuşan İTSO Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Müfide Karaduman, “Kadın Girişimciler Kurulu olarak girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak, kadın girişimci sayısının artırılması için çalışmalar yapıyoruz. Odamız ve kurulumuz işbirliğinde iş fikirlerini hayata geçirmelerine destek veriyoruz. Bu yıl 3’üncüsünü düzenlediğimiz şenliğimize olan ilgi artarak devam ediyor. Geçen yıl 40 adet stant bulunurken bu yıl stant adedimiz 80’e ulaştı. Bu artış, kadınlarımızın ürün ve tasarımlarını tanıtmak, onları cesaretlendirmek adına çıktığımız yolun ve aldığımız kararın doğru olduğunun bir göstergesidir. Her girişimci ve çalışan kadın, bir başka kadına rehber ve rol model olmaktadır. Bu kadınlarımız, eşleri, ülkeleri ve aileleri için değer üretmektedirler. Bu kadınlarımız tüketen değil üreten olarak milli gelire katkı sunuyorlar. Çalışan, üreten, para kazanan kadın mutlu kadın demektir. Mutlu kadın mutlu aile, mutlu aile mutlu ülke demektir. Ülke olarak gülümsemeye ihtiyacımız var. Biz kurul olarak kadınlarımızın sadece ekonomik alanda değil sosyal alanda da gelişmelerini istiyoruz. Ülkenin nüfusunun yarısının kadın olmasına karşın temsilde ve karar mercilerinde kadınlar yok denecek kadar azdır. Kadınlarımızın temsil mercilerinde daha çok yer bulmalarını istiyoruz. 15 gün sonra yapılacak seçimde partilerimizin milletvekili aday listelerine baktığımızda kadınların ancak yüzde 22 oranında yer bulabildiğimi görüyoruz. Bu konudan biz kadınlar da sorumluyuz. Yeterince çaba sarf etmiyoruz, belki de çok istemiyoruz. Hâlbuki bizler aynı anda hem işimizle hem çocuklarımızla hem evimizle ilgilenebilir, ekonomik, sosyal ve siyasal alanda da var olabiliriz. Siz kadın girişimcilerimiz, başarılı olabileceğinize inanın. Fark oluşturmaya çalışın ki bir adım öne çıkın. Sosyal medyayı iyi kullanın. Vaktinizin bir kısmını kendinizi eğitmeye ayırın. Eksiklerinizi tamamlamaya çalışın. Artık hızlı yürümek yetmiyor, koşmak zorundasınız” dedi.

Emeği geçenlere teşekkür

İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ ise, “Şenliğimizin bu yıl 3’üncüsünü düzenliyoruz. İTSO yönetimi olarak bu tür güzel faaliyetlere maddi ve manevi desteğimizi veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Projemiz katılımcı sayısı itibariyle çok ciddi artış göstererek her geçen sene büyüyüp devam ediyor. Geçen sene 41 katılımcı vardı, bu sene 80 katılımcıya ulaştık. Etkinliğimizi daha kaliteli hale getirerek bu şenliği uzun süre İnegöl’de gerçekleştirmek istiyoruz. Burada ciddi bir emek var, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Yoğun tempo ile çalıştılar, bu ramazan gününde yorucu bir hazırlık yaptılar. İnegöl’e hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek açılışı yapılan çarşı gezilerek incelendi. Protokol üyeleri kadın girişimcilere çiçek dağıttı.