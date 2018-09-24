Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi'nin dev bütçesi onaylandı

Bursa Uludağ Üniversitesi tarafından iki yıl önce projeleri tamamlanan Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi'nin yatırım bütçesi onaylandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılması talimatı verilen hastaneye 420 milyon TL bütçe çıktı. 550 yatak kapasitesine sahip olacak hastane tamamlandıktan sonra Güney Marmara'nın merkezi hâline gelecek.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanan öğrenciler için ‘beyaz önlük giyme töreni' düzenlendi. 270 öğrencinin doktorluğa ilk adımlarını attıkları törende konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, yeni yapılacak Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi'nin müjdesini verdi. Öğrenciler tarafından da büyük bir ilgi ile karşılaştıklarını vurgulayan Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay, “Üniversitemizin bu yıl yapılan tercih sıralamasında Türkiye'nin en çok tercih edilen üniversiteler sıralamasında ilk sıralarda yer aldığını buradan sizlerle paylaşmak istiyorum. Yine uluslararası üniversitelerden birisi olarak bu yıl üniversitemize 13 bin 500 uluslararası öğrenci başvuruda bulundu. Biz bunların bin 800 kadarını kabul etmiş bulunuyoruz. Şu anda üniversitemizde 132 ülkeden toplamda 6 bin 100 civarında uluslararası öğrenci okumaktadır. 3. nesil üniversitesi vizyonu ile imza attığımız çalışmalarla üniversitemizin eğitim ve bilimsel araştırma kalitesini de yükseltmeye devam ediyoruz. 180 üniversite arasından son üç yılda en çok proje sunan 10 üniversiteden birisi olduk” diye konuştu.

Bursa Uludağ Üniversitesi'nin her geçen gün daha fazla ilgi çektiğini kaydeden Rektör Ulcay, bu yılki LYS sonuçlarına göre yerleşmeye hak kazanan her 5 öğrenciden birisinin ilk tercih olarak BUÜ'yü yazdığını vurguladı. Öğrencilerin yarısının ilk 5 tercihi içerisinde BUÜ'ye yer verdiğini kaydeden Ulcay; “Tıp Fakültemiz bünyesinde kurulan İyi Hekimlik ve Simülasyon Merkezi ile öğrencilerimiz daha iyi bir eğitim imkanı yakalıyor. Tıp Fakültesi hastanemiz ise sadece Bursa'ya değil, Güney Marmara'ya hizmet vermektedir. Görev süremiz içerisinde hastanemiz içerisinde çok sayıda projeyi ve çalışmayı gerçekleştirdik. Yeni projeleri de hayata geçireceğiz. Sağlık hizmetlerimizi yeni yatırımlarla güçlendireceğiz. Hizmete açtığımız Sebahattin Gazioğlu Çocuk Hematoloji Onkoloji Hastanesi ile bölgemizdeki önemli bir açık kapanmış oldu. İki yıl önce projesini gerçekleştirdiğimiz Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi'ne 550 yatağıyla onay verildi. Bu yıl 420 milyon TL'lik ödeneği devletten aldık. İhalesine hazırlık aşamalarını da tamamladık. Önümüzdeki yıl temeli atılacak. Mevcut hastanemizin yanına bu hastaneyi de 3 yıl içerisinde kazandırmış olacağız” şeklinde konuştu.

Çok uluslu tıp fakültesi

BUÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya ise konuşmasında Tıp Fakültesi'nin yarım asırlık tecrübesi ile yeni hekim adayları bir için cazibe merkezi hâline geldiğini söyledi. Fakültenin bu yıl YKS sonuçlarına göre 2 buçuk milyon aday arasından ilk 6 binlik dilime giren öğrenciler arasından 270, toplamda 277 öğrenciyi bünyesinde kattığını açıklayan Dekan Prof. Dr. Ekrem Kaya, “Fakültemize girmeye hak kazanıp da kayıt yaptırmayan öğrencimiz yoktur. Bunlara ilaveten fakültemiz uluslararası öğrenci kapsamında 18 ayrı ülkeden toplam 43 öğrenciyi bünyesine katmıştır. Çok uluslu bir fakülte hâline geldik” dedi.

Açılış töreninin ardından BUÜ Tıp Fakültesi'ne akreditasyon belgesi takdim edildi. Tıp dünyasının önde gelen simalarından Prof. Dr. İskender Sayek tarafından öğrencilere ilk dersin verildiği faaliyetin son kısmında toplam 270 yeni öğrenciye beyaz önlükleri giydirildi.