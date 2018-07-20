Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanından hamilelere püf noktalar

Dr. Volkan Aksakallı, hamileliğe bağlı yaşanan sıkıntılardan mide bulantısı, bel ağrısı, yorgunluk, sık idrara çıkma ve şişlik gibi şikayetlerin üstesinden gelmenin bir takım püf noktaları olduğunu söyledi.

Medicana Bursa Hastanesi Dr. Volkan Aksakallı, rahat bir hamilelik geçirmek için mide bulandığı dönemlerde beslenme şeklinin değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Azar azar ama daha sık yenilmesi gerektiğini ifade eden Uzman Dr. Aksakallı, "Örneğin günü 3 öğünden 5 öğüne çıkarabiliriz. Yağlı ve baharatlı yiyeceklerden uzak durmalıyız. Bunun yerine yüksek karbonhidrat içeren besinleri, yani tost, muz, fırında patates gibi gıdaları tercih edilebilir. Ayrıca yemek sırasında fazla sıvı almamız, midenizin bulanmasına yol açabilir. Bunun yerine yemekten bir saat sonra alacağınız sıvılar, vücudunuzun su ihtiyacını karşılar. Mide bulantıları daha çok sabahları uyanınca oluyorsa, bu kan şekerinin düştüğünü gösterir. Bu yüzden bir bisküvi ya da bir kaşık tatlı, kan şekerinin yükselmesini sağlayacağı için mide bulantısını hafifletecektir" dedi.

Hamilelikte artan bel ağrılarının önüne geçebilmek için öncelikle beli zorlayıcı bazı hareketlerden uzak durulması gerektiğini ifade eden Uzman Dr. Aksakallı, "Yatağın ortopedik olması da dikkat edilmesi gereken bir başka etken. Bel üzerindeki yükü artırdığından çok yüksek ya da tamamen düz ayakkabı giyilmemelidir. Onların yerine alçak topuklu ayakkabılar giyilebilir. Ayrıca bel ağrılarını hafifletecek egzersizler yapmakta yarar var. Anne adayları hamilelik sürecinde, yorucu bir hareket yapmadıkları halde kendilerini yorgun ve halsiz hissedebilirler. Bu durumda en iyi çözüm istirahat etmekten geçiyor. Gün içerisinde ayakları hafif yükselterek, sırt üstü yatıp dinlenin. Uyku ihtiyacı hissediyorsanız kendinizi engellemeye çalışmayın. Kendinize küçük şekerlemeler için izin verin" şeklinde konuştu.

Sık idrara çıkma isteği hamileliğin doğal şikayetlerinden biri olduğuna dikkat çeken Uzman Dr. Aksakallı, "Çünkü hamilelik ilerledikçe büyüyen rahim, önündeki mesaneye baskı yapar. Hamilelikte idrara çıkmak doğal bir olay olduğu için bu ihtiyacı ertelemeyin. Sık sık tuvalete çıkmak idrar kaçırma şikayetini de bir ölçüde engeller. Ancak idrarınızda yanma varsa bunun bir enfeksiyon belirtisi olabileceğini de göz ardı edilmemesi gerekiyor. Varisli bacaklarınız için, dolaşımı hızlandırıcı etkisi bilinen, soğuk su masajı yapılabilir. Hamilelikte daha çok ayakların şiştiği gözlenir. Bunun için gün içerisinde ayakları oturduğunuz yerden biraz daha yükseğe koyarak dinlenebilirsiniz. Ancak hamilelikte bazen sabahları ellerde ve göz kapaklarında şişme olur. Bu belirtiler hamilelik zehirlenmesine (preeklampsi) işaret ettiğinden böyle bir durumla karşılaşıldığında doktorunuza başvurmanız gerekir. Gebelikte kadınların önemli bir kısmında karın, kalça ve göğüs bölgesinde çatlaklar ortaya çıkar. Çatlakları tümüyle önlemek mümkün olmamakla beraber, alınan bazı önlemlerle çatlakların önüne geçilebiliyor. Piyasada bulunan çatlak kremleri cildi nemlendirerek esnemesine yardımcı oluyor. Çatlak kremleri, çatlakların beraberinde getirdiği kaşıntının dinmesine de yardımcı oluyor. Sıvı alımı da çatlakların oluşumunda etkili rol oynuyor. Eğer vücuda giren su miktarı yetersiz olursa cildin elastikiyeti azaldığından çatlaklar daha kolay oluşuyor. Aksine, vücudun ihtiyacı olan sıvı miktarı yeterli alınırsa, cilt elastikiyetini daha iyi korur ve gerilmeye karşı daha dayanıklı hale geliyor" diye konuştu.

Hamileliğin son dönemlerinde sanki yeterince hava alınamıyor gibi hissin ortaya çıktığını ifade eden Uzman Dr. Aksakallı, "Bu durum, büyüyen rahmin akciğerlere alttan yaptığı baskıdan kaynaklanır. Dolayısıyla akciğerlere yeterince hava giremez. Vücudunuzu dik duruma getirerek, egzersiz ile akciğer kapasitesini artırabilirsiniz. Ayrıca sırt üstü yatıldığında baş seviyenizi yükseltirseniz şikayetleriniz azaldığını göreceksiniz. Hamileliğin son haftalarında bu şikayetiniz ortadan kalkabilir" dedi.