Kadın korosunun hüzünlü sezon açılışı

Nilüfer Kadın Korosu'nun sezon açılışı hüzünlü anlara sahne oldu.

Türkiye'nin folklor ve müzik kültürünü yurtdışında tanıtmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden koro şefi Aysel Gürel, “Letonya'da çok büyük bir ilgi gördük. Türk kültürünü tanıtmanın onurunu yaşadık. Hatta yeni sezon için de yine davet almıştık. Ancak acı bir olay yaşadık. Letonya'ya gelen ve konsere katılan koro arkadaşımız Emel Şenbak Letonya'da fenalaştı. Riga'da hastanede kısa süreli bir tedavi altına alındı ve ardından önemli bir şeyi olmadığı söylenerek hastaneden taburcu edildi. Arkadaşımız Türkiye'ye dönüşte uçakta tekrar fenalaştı. Hatta Romanya üzerinden geçiyorduk ki, pilot istersek Romanya'ya da inebileceğini ifade etti. Emel Şenbak arkadaşımız bunu istemeyince İstanbul'da Atatürk Havaalanı'na gelen yakınlarına teslim ettik. Hemen hastaneye götürüldü. Zaman zaman İstanbul'da kendisini ziyarete gittik. Dualarımızı eksik etmedik. Ama ne yazık ki ömrü vefa etmedi ve Bursa'da ebediyete uğurladık” dedi.

Bu acı olaydan çok etkilendiklerini ifade eden Gürel, ”Bu sezon açılışımız hüzünlü geçti. İhsaniye'de yaptığımız açılışta onu anarak, onunla ilgili anıları paylaşarak ve özlem dolu hüzünlü şarkıları seslendirerek yaptık. Allah bir daha böyle bir acı yaşatmasın. Hayat devam ediyor. Bizler de yine sorumluluğumuz gereği sosyal projelere destek amaçlı konserlerimize elbette devam edeceğiz” dedi.