Kadın kursiyerlere sertifika törenli iftar!

Kursiyerlere sertifikaları düzenlenen iftar programında verildi.

Bursa’da bir otelde düzenlenen iftar yemekli sertifika törenine, El Rayyan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Genel Başkanı Şeyh Ahmed Abdurrahman El Bashari, Vakfın Türkiye Sorumlusu Semiha Yavuz, Osmangazi Halk Eğitim Müdürü Ertekin Sevinç, Ayten Bozkaya Spastik Engelliler Derneği Başkanı İdris Göz, Bursa’da çeşitli alanlarda faaliyet gösteren iş insanları, kursiyerler ve aileleri katılırken, gecenin özel konukları arasında yetim çocuklar ve engelliler de vardı.

"Amacımız özgüveni yüksek, meslek sahibi anneler yetiştirmek"

Kur’an tilavetinin okunmasıyla başlayan programda konuşan vakfın Türkiye sorumlusu Semiha Yavuz, birinci etabı bitiren kadınlar için Mesleki Eğitim ve İstihdam Programlarının tüm hızıyla devam ettiğini ifade etti. Yavuz, "kadınlarımız hem yeni meslekler öğrenirken hem de kurs süresince aldıkları maaşla evlerine destek oluyorlar" dedi. Amaçlarının ele bakan değil, özgüveni yüksek, meslek sahibi kadınlar, anneler yetiştirmek olduğunu vurgulayan Semiha Yavuz, bu yolda çok daha iyi çalışmalar yapacaklarını, bunun için hem program hem de fiziki anlamda planlamaların hızla sürdüğünün altını çizdi.

"Aşevimiz çok yakında hizmete girecek!"

Vakfın kuruluş vizyonunun, eğitim, sağlık ve bakımda ihtiyacı olan herkese profesyonel hizmet vermek olduğunu söyleyen Semiha Yavuz, savaş nedeniyle topraklarını terk etmek zorunda olan çocuklar için Milli Eğitim ile birlikte "denklik" eğitimi verdiklerini ve bu konuda daha derinlikli projelerle çok yakında imza atacaklarına inandıklarını söyledi. Yavuz, "bütün bunların yanında ayrıca farklı tecrübeler edindik. Tespit ettiğimiz ihtiyaç sahiplerine erzak veriyoruz. Lakin bazen erzak vermenin bile yeterli olmadığı durumlarla karşılaşıyoruz. Çünkü o erzakları hazırlama imkanı bile olmayan insanlarımız var. Bu gibi insanlarımıza farklı bir el uzatmak gerektiğinden hareketle aşevi kurmaya karar verdik ve çok kısa sürede büyük mesafe kat ettik. Allah’ın izniyle birkaç ay içinde aşevimiz sıcak yemek hizmetine başlamış olacak" şeklinde konuştu.

"İsanlığın inşasında özel bir durak"

Vakfın Genel Başkanı Şeyh Ahmed Abdurrahman El Bashari ise yaptığı konuşmada, vakfın misyonunu, kaliteli programlar, mesleki projeler ve ilgili ulusal, uluslararası otoritelerle uluslararası standartlara uygun, verimli ortaklılar yoluyla insanın inşasında özel bir durak, yoksullara, ihtiyaç sahiplerine, yardıma muhtaç kişilere eğitim ve sağlık yardımı sağlamak olarak belirlediklerini ve bu yolda hızlı adımlarla çalıştıklarını ifade etti. El Bashari ayrıca programa katılan konuklar ve kursiyerlerle mübarek Ramazan ayında, iftar sofrasını paylaşmaktan da son derece mutlu olduğunun altını çizerek Vakfın Türkiye temsilcisi Semiha Yavuz ve yönetici arkadaşlarına teşekkür etti.

Program sonrasında kursiyerle sertifikalarını alırken zaman zaman duygusal anlar da yaşandı. Program hatıra fotoğrafı çekilmesiyle birlikte sona erdi.