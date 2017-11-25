Kadına şiddete karşı sevginin el izi

AK Parti Bursa Kadın Kolları, 25 Kasım Şiddete Karşı Dayanışma Günü’nde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda ‘şiddete karşı sevginin el izi’ programını düzenledi. Programa AK Parti Bursa Milletvekilleri Emine Yavuz Gözgeç, Bennur Karaburun, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Gülten Kapıcıoğlu ve partililer katıldı.

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Gülten Kapıcıoğlu, “Hepimiz burada sadece kadına karşı yönelik şiddete değil tüm insanlığa yönelik şiddet için toplandık. Dünyadaki bir çok insan türlü şiddete maruz kalıyor. Şiddet insan hakları ihlalidir. Şiddeti masum göstermek de bir o kadar suçtur. Geçtiğimiz günlerde ana muhalefet liderinin bir açıklaması vardı. Onu kınıyorum” dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili Bennur Karaburun ise, kadına yönelik şiddetin hiçbir şekilde kabul görmediğini hükümetleri döneminde yaptıkları çalışmayla gösterdiklerini ifade ederek, “Bizim en çok önemsediğimiz aile birliğini koruyabilmek. Güçlü kadınlarla, güçlü ailelerin oluşturduğu sağlıklı toplumları meydana getirebiliriz” diye konuştu.

AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç ise kendilerinin şiddetten çok sevgi ve merhamet dilinin esas alınması gerektiğini düşündüklerini vurgulayarak, “Türkiye’nin çok köklü bir medeniyete sahip. Bağlarımızı kuvvetlendirdiğimiz sürece şiddete karşı sıfır toleransla hareket edeceğiz" açıklamasında bulundu.

AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman ise “Bizim medeniyetimizde kadın her zaman değerledir. Başımızın tacıdır. Bugünü bizde farkındalık oluşturmak için buradayız” şeklinde konuştu.

Konuşmalarınardından Gözgeç, Karaburun, Salman, Kapıcıoğlu ve partililer ellerini boyalara batırarak beyaz bir tuvale el izlerini bıraktı.