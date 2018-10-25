Kadını ve köpeğini kurtarmak isteyen mahalleli saldırgan köpeği bıçakladı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir inşaatta bekçilik yapan Presa Canario cinsi köpek, inşaatın yakınında sahibi tarafından gezdirilen Buldok cinsi köpeğe saldırdı. Kadının feryadını duyan mahalleli, köpekleri ayıramayınca, saldırgan köpeği bıçakladı.

Olay, Halitpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Buldok cinsi köpeğini gezdirmek için gece saatlerde dışarı çıkan bir kadına ve köpeğine, yakınlarda bulunan inşaata gece bekçiliği için bırakılan Presa Canario cinsi bekçi köpeği saldırdı. Bekçi köpeği, bağlı olduğu zincirleri koparıp kadına ve Buldok cinsi köpeğine saldırdı. Köpeğini saldırıdan kurtaramayan kadın feryat ederek bağırmaya başladı. Kadının çığlığı üzerine sokağa dökülen mahalleli, kadını ve köpeğini kurtarmak için sopalarla müdahale etti. Kadını ve köpeğini kurtaramayan mahalleli, Canario cinsi köpeği bıçakladı.

Olay yerine toplanan mahalleli, "Saldırgan köpeği burada istemiyoruz" diyerek isyan etti. Kısa sürede olay yerine gelen emniyet ekipleri mahalleliyi sakinleştirdi. Mudanya Belediyesi zabıta ekiplerine ulaşamayan mahalle sakinleri, köpekleri kendi araçlarıyla tedavi ettirmek üzere veterinere götürdü. Mahalleli tarafından bıçaklanan saldırgan köpeğin durumunun kötü olduğu görülürken, saldırıya uğrayan köpek ise tedavisinin ardından sahibine teslim edildi.