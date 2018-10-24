Kadının iş hayatındaki rolü trafolara işlendi

UEDAŞ'ın konuşan trafoları "Kadın Güçlenirse Türkiye Güçlenir" mesajıyla boyandı.

Türkiye'nin öncü enerji şirketlerinden Limak Enerji bünyesinde faaliyet gösteren Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ) kesintisiz elektrik hizmetinin yanı sıra, vatandaşın sosyal ve kültürel hayatta var olması için de projeler geliştiriyor. Bu doğrultuda, Türkiye genelinde dikkati çeken projelerden biri olan “Trafolar Konuşuyor” sosyal sorumluluk projesi kapsamında kadının iş hayatındaki rolünü desteklemek ve kadın istihdamının artırılmasına katkı sağlamak için adım attı.

Trafoları renkli sloganlarla süsleyen UEDAŞ, Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD) iş birliği ile Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yer alan bir trafoya, "Kadın Güçlenirse Türkiye Güçlenir" mesajını grafiti şeklinde yazdırdı. BUİKAD Başkanı İpek Yalçın, Başkan Yardımcısı Oya Eroğlu, Derneğin Yönetim Kurulu Üyeleri ve Limak Enerji Kurumsal İletişim Müdürü Yusuf Ziya Yüce ile birlikte uygulamanın yapıldığı bölgeyi ziyaret ederek incelemede bulundu.

İş Kadını ile Güçlü bir Türkiye'ye Ulaşmak ”vizyonuyla yola çıkan BUİKAD Yönetim Kurulu Başkanı İpek Yalçın projenin içinde olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını belirterek şöyle konuştu:

"Bugün UEDAŞ ile birlikte yürüttüğümüz bir proje için buradayız. ‘Kadın güçlenirse Türkiye Güçlenir' solaganıyla kadınların istihdamda, ekonomide, her alanda başarılı olması ve kendini göstermesi için bir mesaj vermek istedik. Umuyoruz ki yaptığımız bu çalışmayla birlikte mesajlarımız birçok kadına iletilir. Amacımız kadının toplumsal konumunu güçlendirmek."

Konuyla ilgili bilgiler veren Kurumsal İletişim Müdürü Yusuf Ziya Yüce ise, “Trafolar Konuşuyor projesiyle birlikte trafolardaki tekdüzeliğin ve olumsuz yazıların önüne geçmeyi amaçlarken, aynı zamanda, halkımızın bilinçlenmesini sağlayacak adımları attık. Bu kapsamda grafitti sanatçılarımıza ulaşım ve malzeme desteği vererek hizmet bölgelerimizdeki trafolarımızı renklendirdik. Trafolar şehrin merkezlerinde, göze çarpan bölgelerde. Bu trafoları sosyal sorumluluk mesajları ile süsleyerek, farkındalık oluşmasına katkı sağlamak istedik. Özellikle toplumun güncel sorunları olan konuları seçtik. Proje kapsamında, “Engel Sen Olma”, “Emniyet Kemeri Hayata Bağlar”, “Risk Alma Önlem Al” ,“Kadına şiddete, dur de” bilgilendirme yazıları trafolara grafiti şeklinde yazıldı. UEDAŞ'ın hizmet bölgesi olan Bursa, Yalova, Çanakkale ve Balıkesir'de belirlenen 30 trafonun proje kapsamına dahil edildi. 2017 yılında başlattığımız bu projemizi çeşitli kurum, sivil toplum örgütü ve derneklerin desteğiyle yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz. Bu proje kapsamında BUİKAD'ın isteğiyle bir trafo binasına da “Emeğin Cinsiyetin Olmaz” sloganı yazılacak” diye konuştu.