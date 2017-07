Kadınlar rahvan at koşturacak

Başkan Mustafa Bozbey, festival havasında geçecek olan Nilüfer 26. Rahvan At Yarışları’na tüm Bursalıları davet etti.

Geleneksel ata sporlarını yaşatmak amacıyla birçok projenin altına imza atan Nilüfer Belediyesi, bu yıl 26’ncısı gerçekleştirilecek olan

Nilüfer Rahvan At Yarışları’na hazırlanıyor. 9 Temmuz Pazar günü Kayapa Futbol Sahası’nda yapılacak olan yarışlarda, Aydın, Trabzon, Ankara, Erzurum, Şanlıurfa gibi Türkiye’nin dört bir yanından 200 rahvan at, 9’u resmi 2’si gösteri kategorisi olmak üzere toplam 11 ayrı kategoride mücadele edecek. Geçen yıl Türkiye’de ilk kez Kayapa Rahvan At Yarışları’nda düzenlenen ve örnek olan kadınlar özel kategorisi, bu yıl da geniş katılımla yapılacak. Toplam 20 kadın jokey, dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele edecek. Federasyon kurallarının geçerli olacağı rahvan at yarışlarında, dereceye girenler ödüllendirilecek.

Nilüfer Belediyesi’nin, ata sporlarına verdiği öneme değinen Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Kurum olarak düzenlediğimiz Çalı Yağlı Güreşleri, Rahvan At Yarışları’nın yanı sıra geleneksel Türk okçuluğu alanında da çalışmalar yürütüyoruz” dedi.

Rahvan at yarışlarını bundan böyle “Nilüfer Rahvan At Yarışları” adıyla yılda bir kez düzenleyeceklerini belirten Başkan Mustafa Bozbey, “Daha önce Kayapa ve Akçalar mahallelerimizde bir yılda iki ayrı yarış düzenliyorduk. Bu yıldan itibaren yarışları tek organizasyonda birleştirdik. Bu yıl Kayapa Mahallemizde düzenleyeceğimiz yarışları, gelecek yıl da Akçalar Mahallemizde düzenlemeyi planlıyoruz” dedi.

Nilüfer Belediyesi ve Yeşil Bursa Rahvan At ve Binicilik Kulübü iş birliğiyle geçen yıl Kayapa’da gerçekleştirilen rahvan at yarışlarında, Türkiye’de ilk kez kadınlara özel kategori oluşturduklarını kaydeden Başkan Bozbey şöyle konuştu: “Bu girişimimiz örnek oldu ve Türkiye genelinde düzenlenen birçok yarışta kadınlara özel kategoriler açıldı. Kadınlar, bu yıl da yarışlarımıza büyük ilgi gösterdi. 10 yaşından başlayarak farklı yaş gruplarından kayıt yaptıranlar oldu. Bunun yanında Yeşil Bursa Rahvan At ve Binicilik Kulübü’nde eğitim alan kadınlar, Türkiye Şampiyonası’nda kentimizi en iyi şekilde temsil ederek birinci oldular. Bu da, ne kadar doğru bir iş yaptığımızın göstergesidir”

Nilüfer 26. Rahvan At Yarışları’nın festival havasında geçeceğinin altını çizen Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, tüm Bursalıları bu yarışları izlemeye davet etti. Yarışlara seyirci olarak katılmak isteyenler için Nilüfer Belediyesi tarafından ücretsiz ulaşım imkânı sağlanacak. 9 Temmuz Pazar günü saat 10.00’dan itibaren Bursaray Küçük Sanayi İstasyonu ve FSM’de bulunan Nilüfer Kent Konseyi önünden otobüs kaldırılacak.