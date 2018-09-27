Kadınlardan Gölyazı çıkarması

Nilüfer'de kadın dernekleri sabah kahvaltılarında buluşmaya devam ediyor. Son olarak Nilüfer'deki 25 kadın derneğinden yaklaşık 300 üye Gölyazı'da kahvaltı yapıp sohbet etme imkânı buldu. Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcısı Bukle Erman'ın da katıldığı kahvaltı sonrasında Belediye Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nden Sosyolog Merve Yalçınkaya kadınlara toplumsal cinsiyet eşitliği hakkında bilgi verdi. Yalçınkaya, çocuk istismarı, kadının insan hakları gibi ana konulara işaret etti.

Türkiye'de kadına yönelik şiddette artışın devam ettiğini ifade eden Merve Yalçınkaya, “2005 yılından bu yana ülkemizde kadına yönelik şiddette sürekli artış var. Kadına ve çocuğa yönelik fizikî, psikolojik başta olmak üzere şiddet devam ediyor” diye konuştu.