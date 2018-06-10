Diğer
Kategoriler
10 Haziran 2018 23:07

Kadir Gecesi’nde on binler Ulu Cami ve Emirsultan’a akın etti

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’nde on binlerce vatandaş, Bursa Ulu Cami ve Emirsultan Cami ve Türbesi’ne akın etti.

Kadir Gecesi’nde on binler Ulu Cami ve Emirsultan’a akın etti

10 Haziran 2018 23:07


Tüm İslam aleminin en önemli gecelerinden biri olan Kadir Gecesi Bursa’da Ulu Cami’de huşu içinde geçirildi. Kadir Gecesi münasebetiyle on binlerce vatandaş Ulu Cami, Emirsultan Cami ve Türbesi’ne sığmadı. Binlerce vatandaş, 7’den 70’e cami avlularında ve çevresinde dualarla Kadir Gecesi’ni kutladı. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından teravih namazını da kılan genç, yaşlı, çocuk binlerce vatandaş, geç saatlere kadar ibadetlerini gerçekleştirdi. Seyyar satıcılar ve seçim propagandası yapan parti çadırları da kalabalıklar arasında gözden kaçmadı. Kadınların camilere daha yoğun ilgi gösterdiği görüldü.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
30
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    31°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    31°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç