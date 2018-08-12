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12 Ağustos 2018 11:04

Kadroda düşünülmüyordu, Kadıköy’de ilk 11’de sahaya çıktı

Bursaspor’da Samet Aybaba’nın göreve gelmesinin ardından kadroda düşünmediğini açıkladığı ve bir süredir takımdan ayrı çalışan Çek golcü Necid, forvet mevkiindeki eksik sebebiyle 5 gün önce takıma yeniden dahil edilmişti.

Kadroda düşünülmüyordu, Kadıköy’de ilk 11’de sahaya çıktı

12 Ağustos 2018 11:04

Golcü isim, takımla birlikte yalnızca 4 antrenman yaptıktan sonra dün Kadıköy’de ilk 11’de sahaya çıktı.


Spor Toto Süper Lig’in ilk haftasında dün deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşan Bursaspor, 1-0 öne geçtiği müsabakadan 2-1 mağlup ayrıldı. Yeşil-beyazlılarda golcü oyuncu Stancu’nun sakatlığı, Kubilay Kanatsızkuş’un ise cezası sebebiyle forma giyemediği karşılaşmada hücum hattında Tomas Necid görev aldı. Teknik Direktör Samet Aybaba’nın göreve geldiğinde yeni sezon kadro yapılanmasında yer vermeyeceğini açıkladığı ve kendisine kulüp bulması istenen Çek golcü, sezon başı kampında da yer almamıştı. Takımdan ayrı olarak tesislerde çalışmalarını sürdüren Necid, forvet mevkiine yapılacak transferlerin gecikmesi, Stancu ve Kubilay’ın da yokluğu sebebiyle 5 gün önce yeniden kadroya dahil edilmişti.



5 gün önce takıma alındı, ilk 11’de sahaya çıktı


Jires Kembo ile birlikte tekrar takıma dahil edilen Çek golcü Tomas Necid, takımla birlikte yalnızca 4 antrenmana çıktıktan sonra dün Kadıköy’de sahaya çıktı. Teknik Direktör Aybaba’nın ilk 11’de şans verdiği Çek golcü, ikinci yarıda oyundan alınarak yerini Tunay Torun’a bıraktı.




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