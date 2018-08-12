Kadroda düşünülmüyordu, Kadıköy’de ilk 11’de sahaya çıktı

Golcü isim, takımla birlikte yalnızca 4 antrenman yaptıktan sonra dün Kadıköy’de ilk 11’de sahaya çıktı.

Spor Toto Süper Lig’in ilk haftasında dün deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşan Bursaspor, 1-0 öne geçtiği müsabakadan 2-1 mağlup ayrıldı. Yeşil-beyazlılarda golcü oyuncu Stancu’nun sakatlığı, Kubilay Kanatsızkuş’un ise cezası sebebiyle forma giyemediği karşılaşmada hücum hattında Tomas Necid görev aldı. Teknik Direktör Samet Aybaba’nın göreve geldiğinde yeni sezon kadro yapılanmasında yer vermeyeceğini açıkladığı ve kendisine kulüp bulması istenen Çek golcü, sezon başı kampında da yer almamıştı. Takımdan ayrı olarak tesislerde çalışmalarını sürdüren Necid, forvet mevkiine yapılacak transferlerin gecikmesi, Stancu ve Kubilay’ın da yokluğu sebebiyle 5 gün önce yeniden kadroya dahil edilmişti.

5 gün önce takıma alındı, ilk 11’de sahaya çıktı

Jires Kembo ile birlikte tekrar takıma dahil edilen Çek golcü Tomas Necid, takımla birlikte yalnızca 4 antrenmana çıktıktan sonra dün Kadıköy’de sahaya çıktı. Teknik Direktör Aybaba’nın ilk 11’de şans verdiği Çek golcü, ikinci yarıda oyundan alınarak yerini Tunay Torun’a bıraktı.