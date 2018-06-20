Kadroya geçen taşeronlar sendikalı oldu

İznik Belediyesi’nde de 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile daimî işçi kadrosuna geçen 154 personel düzenlenen törenle sendikalı oldu. İznik Belediyesi Gençlik ve Kültür Merkezi Toplantı Salonunda düzenlenen törene Ak Parti Bursa Milletvekilleri Zekeriya Birkan ve İsmail Aydın, Belediye Başkanı Osman Sargın ve 154 personel katıldı. Sargın, “Yarınlarınız ile ilgili kaygılarınız olmasın diyerek arkadaşlarımıza gelin bir çalışma yapalım ve mevcut daimî işçi kadrosuna geçen arkadaşlarımızı da sendikalı yapalım dedik. Bu yıl sizlerden sendika için herhangi bir kesinti olmayacak. 30 yıl yapmış olduğum devlet memurluğu sürecinde savunmuş olduğum haklarımız ve inandığımız davalar neticesinde 1 yıl içerisinde 3 kez sürgün aldım. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın destekleriyle işçimiz, memurumuz ve işverenlerimiz son 15 yılda nefes aldı, rahata kavuştu” dedi.