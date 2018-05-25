Diğer
Kategoriler
25 Mayıs 2018 11:46

Kafa kafaya çarpıştılar: 5 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, özel otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı, 1’i çocuk 5 kişi yaralandı.

Kafa kafaya çarpıştılar: 5 yaralı

25 Mayıs 2018 11:46


Edinilen bilgiye göre, İnegöl’den Hamzabey Caddesi üzerinden Alanyurt istikametine seyir halinde olan Esat K. yönetimindeki 16 KGJ 89 plakalı özel otomobil, Kozluca Kavşağında, Alanyurt istikametinden gelen Tarık Ü. idaresindeki 16 KHF 54 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu. Kazada özel otomobilin sürücüsü Esat K. ile otomobilde bulunan eşi Melek K. ve kızı 2 yaşındaki Öykü Nur K. ile diğer aracın sürücüsü Tarık Ü. ile araçta bulunan ağabeyi Talha Ü. yaralandı.


Biri çocuk 5 yaralı kaza yerine sevk edilen 112 ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Kazada hasar gören araçlar çekici yardımı ile yoldan kaldırıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
24
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Pazar
    24°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    24°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç