Kafasına şişe ile vurduğu arkadaşını bıçakla öldürdü

Olay, saat 00.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesindeki parkın içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşı Hüseyin Satı (23) ile parkta oturan 22 yaşındaki V.U.C., kısa süre sonra tartışmaya başladı. Satı, eline aldığı bira şişesi ile V.U.C.’nin kafasına vurdu. Kafasında şişenin kırılmasına sinirlenen V.U.C., belindeki bıçağı çıkararak Satı’nın koltuk altından bıçakladı. Satı’nın kanlar içinde yerde olduğunu gören vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. 112 Acil Servis ekipleri tarafından Bursa Devlet Hastanesine kaldırılan evli ve 2 çocuk babası Satı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olaydan sonra kaçarak eve giden V.U.C., bıçağı yıkayıp üzerini değiştirdikten sonra polis merkezine giderek teslim oldu. İfadesi alınan V.U.C. adliyeye sevk edilirken, yakını olan bir kadının ise gözyaşları içerisinde olan biteni izlemesi dikkat çekti.