Diğer
Kategoriler
29 Haziran 2018 18:27

Kafasından tek kurşunla vurulmuş 10 günlük erkek cesedi bulundu

Bursa’da yaşlı bir adam, yalnız başına yaşadığı evinde kafasından tek kurşunla vurulmuş halde bulundu.

Kafasından tek kurşunla vurulmuş 10 günlük erkek cesedi bulundu

29 Haziran 2018 18:27


Olay, Yıldırım’a bağlı Maltepe Mahallesi’nde meydana geldi. Komşularının iddiasına göre, uzun yıllar cinayet suçundan cezaevinde yatan 64 yaşındaki Reşat Ç, hapisten çıktıktan sonra evinde yalnız başına yaşamaya başladı. Komşuları 10 gün boyunca haber alamadıkları yaşlı adamın evinden çıkan böcekleri ve ağır kokuları fark edip polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler kapıyı çilingir yardımı ile açtı. Ekipler, içeri girdiklerinde, yerde çürümüş şekilde yatan Reşat Ç’nin cesedi ile karşılaştı. Baş ucunda ona ait olduğu belirtilen silah ve bir adet kovan bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri yaşlı adamın başından vurulduğunu tespit etti.


Reşat Ç’nin cesedi otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
30
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    32°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç