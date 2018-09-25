Kafelerin olduğu yüzlerce insanın oturduğu sokağa dalan lüks otomobil sürücüsünün kimliği belli oldu

Yalova'da trafiğe kapalı olan sokağa giren ve vatandaşlar tepki gösterince masaların üzerinden geçerek kaçmaya çalışan sürücünün kimliği belli oldu. Şahsın üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olay, Rüstempaşa Mahallesi Huzur Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ters istikametten 10 BR 096 plakalı otomobili ile girerek sokak içerisinde insanların üzerine sürerek, masa, sandalye ve park halindeki araca zarar verdi. Sürücü kaza sonucu otomobili terk ederek olay yerinden uzaklaştı. Yalova Asayi Şube müdürlüğü ekipleri tarafından, bir fırının jenaratör odasında yakalandı.

"Sürücünün kimliği belli oldu"

Yalova emniyetinden yapılan açıklamaya göre, Huzur sokakta insanların üzerine sürerek, masa, sandalye ve park halindeki otomobile zarar veren sürücünün Y.Ü.(24) olduğu bilgisine ulaşıldı. İsmet Acar caddesi üzerinde bir fırının jenarötör odasında kısa sürede yakalanan sürücünün, üstünden 13.32 gr uyuşturucu madde çıktığı ve kazaya karıştığı otomobili Bursa'da kiraladığı öğrenildi.