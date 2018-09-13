KAGİDER Başkanı Sanem Oktar: “Türkiye'de kadın girişimci sayısı çok az”

sünde Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) Başkanı Sanem Oktar'ı ağırladı.

2002 yılında, 37 kadın girişimci tarafından, kadın girişimciliğini geliştirmek, ekonomik ve sosyal yaşamda kadının konumunu güçlendirmek misyonuyla yola çıkan derneğin bugüne kadar yürüttüğü projelerden bahseden Oktar, sunumunda hangi alanlarda çalıştıklarını ve stratejik yol haritalarından bahsetti. Kamu, özel sektör, akademi ve sivil toplum işbirliğinde kadınların iş hayatına girmesi ve girmiş olanların da iş hayatında olma tutkusunu arttırmak için gayret sarf ettiklerini belirten Oktar, temel hedeflerinin kadının girişimcilik yoluyla güçlenmesini sağlamak olduğunu vurguladı. Sunumuna her yıl gerçekleştirdikleri iyi uygulamaları, ulusal ve uluslararası platformlarda paylaşım yöntemlerini anlatarak devam eden Oktar, KAGİDER'in, en büyük başarılarından birinin 2002'de yüzde 2 olan kadın girişimci sayısının, bugün yüzde 9 olmasına koyduğu katkı olduğunu söyledi.

Türkiye'de toplam girişimcilerin sadece yüzde 8'inin kadın olduğunu belirten Oktar, “Kadın girişimcilerin daha fazla olması gerekmektedir. Kadın girişimci olmak zordur. Kadına genellikle yapamazsın diye baskı oluşuyor. Bizim gibi dernekler de buna dair eğitimler veriyor. Hükumetlere bu konuda yön gösteriyor. Türkiye'nin geneline baktığınız zaman iş gücüne katılan kadınları yüzde 33'e tekabül ediyor. Bu anlamda Bursa potansiyeli olan bir şehirdir. Diğer illere göre daha çok kadın istihdamında bulunmaktadır” dedi.

Türkiye'nin zorlu bir süreçten geçtiğini belirten BUİKAD Başkanı İpek Yalçın ise, “Türkiye ekonomisiyle ilgili dış yatırımcıya güven veren bir siyasi ve ekonomik ortam oluşturmalıyız. Yüksek teknoloji üretimini ve dolayısı ile buna uygun eğitim sistemini desteklemek, katma değeri yüksek ürünler üretmek ve rekabet gücümüzü yükseltecek politikalar geliştirmemiz gerekmektedir” dedi.

Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin de yalnızca Türkiye'ye özel bir sorun olmadığını, dünyada da mücadelenin devam ettiğini vurgulayan Yalçın, ülkenin ekonomik ve sosyal gelişime katkı koymak için hızla çalışmalarını sürdürdüklerine dikkat çekti. Eğitimde 2023 vizyonu çalıştayının umut verici olduğunu ifade eden Yalçın, bu çalışmaların diğer bakanlıklarda da başlatılarak, devlet-üniversite-sanayi işbirliği kapsamında yerli üretim için önemli adımlar atılmasını beklediklerini ifade etti.

BUİKAD üyeleri ve Bursa İş dünyasın temsilcilerinin yoğun katılım gösterdikleri etkinlik, kadının kadın istihdamının desteklenmesine yönelik tavsiyeler ve girişim dünyasına dair paylaşımlarla son buldu.