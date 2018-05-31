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31 Mayıs 2018 12:01

Kahraman polis hırsızı üzerine atlayıp yakaladı

Bursa’da 1 dakika içerisinde 400 paket sigara çalan süpermarket hırsızlarının peşine düşen polis ekipleri, incelediği yüzlerce güvenlik kamerası sonucu hırsızlardan birini bulup kovalamaca sonucu yakaladı.

Kahraman polis hırsızı üzerine atlayıp yakaladı

31 Mayıs 2018 12:01


Olay Bursa’nın Nilüfer ve Osmangazi ilçesine bağlı Ahmet Yesevi, Demirtaş Barbaros ve 100. yıl mahallelerinde bulunan süpermarketlerde geçtiğimiz hafta birer gün arayla gerçekleşti.


Süpermarket sahibi ve çalışanları sabah iş yerine geldiklerinde market kapısının camının kırıldığını gördü. Market sahibi hemen 155 polis imdat hattını arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik kameralarını incelediği sırada, hırsızların üç kişi olduğu ve marketin kapı camını tekme atarak kırıp içeri girdiğini gördü. Görüntülerde üç hırsızın yaklaşık 1 dakika içerisinde 400 paket sigarayı çuvala doldurup daha sonra kapının önünde bekleyen araca binip kaçtıkları görüldü. Bunun üzerine polis ekipleri çevrede araştırma başlattı. Ekipler yüzlerce güvenlik kamerasını inceledikten sonra hırsızlardan birinin izine ulaştı. M.R.T. isimli şüpheli, otomobil ile seyir halindeyken polis ekiplerini fark edip kaçmaya başladı. Bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan o anlarda, aracını bırakıp yaya olarak kaçmaya çalışan M.R.T. nin peşine takılan polis memurları arkasından koşup üzerine atlayarak etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan zanlı emniyet müdürlüğüne götürüldü. Otomobilde yapılan aramalarda ise süpermarketten çalınan 400 paket sigaranın bir kısmı ele geçirildi. Zanlı emniyetteki ifadesinde yanında bulunan diğer iki arkadaşının da kimliğini belirterek suçunu kabul etti. Daha önceden de bir çok suçtan sabıkası bulunan M.R.T.’nin cezaevi firarisi olduğu ve 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.R.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer iki şüpheli, Ö.S. ve Ş. T. ise polis ekipleri tarafından her yerde aranıyor.




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