Kahraman şoföre başkandan şilt

Olay, Alanyurt hattına çalışan 49 yaşındaki özel halk otobüsü şoförü İbrahim Türken İnegöl’e geldiği sırada Atatürk bulvarı üzerinde seyir halindeyken araç içerisinde bulunan yolculardan biri fenalaştı. Durumu fark eden otobüs sürücü hiç tereddüt etmeden yolcularla birlikte hastane yolunu tuttu. Araç sürücüsü tarafından İnegöl Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılan bayan yolcu burada tedavi altına alındı. Sürücünün bu hareketi herkesin takdirini topladı.

Halk otobüs sürücü İbrahim Türken araç içerisinde rahatsızlanan yolcuyu sağlık görevlilerine teslim etmesinin ardından yoluna devam etti. O anlar ise otobüsün kamerasına saniye saniye yansıdı.

"Belediye başkanı şilt verdi"

Olayın basın yansımasının ardından İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, şoför İbrahim Türken’i, İnulaş binasında ziyaret etti. Ziyaret sırasında bir konuşma yapan Başkan Alper, "Taban İbrahim Türken kardeşimizin duyarlı hareketinden dolayı İnulaş binasında hem yönetimle, hemde şoför kardeşimizle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Kendileri ulaşım saatinde taşımacılık yaparken, araçta yolcular varken bir vatandaşımızın rahatsızlanması üzerine hemen karar verip kalp krizi geçiren vatandaşımızı hastaneye yetiştiriyor. Dolasıyla bu bir insani olaydır ve örnek bir harekettir. Bizde bu örnek harekete karşı kendisine yerinde teşekkür etmek için buraya geldi. Bu davranış tüm şoför arkadaşlarımıza örnek olmasını diliyorum ve şoför kardeşimizi tekrar kutluyoruz. Kendisine belediye olarak bir teşekkür şilti vermek için burada bulunuyoruz" diye konuştu.