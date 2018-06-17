Fatih Kolomoç’un avukatları tutuklu sanık İsmail’in müvekkillerini, "Beni yakarsan içeriden çıkar çıkmaz seni vuracağım" diye tehdit ettiğini iddia etti.

Merkez Osmangazi ilçesi Ovaakça Mahallesi Aziziye Sokak Dedeler mevkiinde geçen yıl Kasım ayında meydana gelen olayda, kahve işleten Mustafa Durgut arkadaşları İsmail Tuğrul ve Fatih Kolomoç ile birlikte otomobile binerek gezmeye çıktı. Dedeler mevkiinde durup sohbete başlayan 3 kişi arasında bir süre sonra tartışma çıktı. İsmail Tuğrul, cami derneğinin kıraathanesini işleten babası Şenol Tuğrul ile Durgut arasındaki dargınlık konusunu açınca tartışma küfürleşme yüzünden büyüyerek kavgaya dönüştü. İsmail Tuğrul ile Fatih Kolomoç, iddiaya göre, kavga sırasında Mustafa Durgut’un kafasını yumrukladı. Aldığı darbelerle araçtan yere düşen Durgut, bilincini yitirdi. Tuğrul ve Kolomoç, kendine gelemeyen yaralı Mustafa Durgut’u aracın ön koltuğuna yatırıp 17 kilometre dolaştırdı, olaydan yaklaşık yarım saat sonra da 112 acil servis ekiplerine haber verdi. Ağır yaralı Durgut, hastaneye götürülürken iki şüpheli de aynı hastaneye gitti. Sedyede muayene için bekletilen Mustafa Durgut’a saldırıp istismar suçlamasında bulunan Fatih Kolomoç ve İsmail Tuğrul, hastane polisine ifade verip ayrıldı. Durgut ise doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Mustafa Durgut’un ölümü üzerine İsmail Tuğrul ile Fatih Kolomoç, polis tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesinde haklarında ’kasten adam öldürme’ suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanıklar Fatih Kolomoç ve İsmail Tuğrul ile ’yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi’ suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan tutuksuz sanık Şenol Tuğrul, ilk kez hakim karşısına çıktı.

Duruşmada önceki celsede verdikleri ifadeleri tekrarlayan sanıklardan Fatih Kolomoç’un avukatları aynı dosyanın sanığı İsmail Tuğrul’un müvekkillerini tehdit ettiğini savunarak, müvekkillerinin söz konusu olayda suçsuz olduğunu belirtti. Avukatların iddiasına göre, İsmail Tuğrul, Fatih Kolomoç’u arayarak, "Benim bir sürü dosyam var. Beni yakarsan içeriden çıkar çıkmak ilk vuracağım kişi sen olacaksın" diye tehdit etti.

Avukatlar, İsmail Tuğrul’un ailesine ya da kendisine zarar vermesinden çekinen sanık Fatih’in, İsmail’in tutuklanması ile birlikte olay gecesi yaşanan her şeyi ayrıntılı bir şekilde kolluk kuvvetlerine anlattığını dolayısıyla müvekkillerinin olayın aydınlanmasında rol oynadığını ifade ederek tahliye taleplerinde bulundu.

Mahkeme heyeti dosyadaki eksik hususların giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.