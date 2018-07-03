Diğer
Kategoriler
03 Temmuz 2018 20:03

Kahvedeki palalı dehşetin zanlıları yakalandı

Bursa’da dün akşam saatlerinde palayla kahvedeki vatandaşlara saldırarak 3 kişiyi yaralayan zanlılar yakalandı.

Kahvedeki palalı dehşetin zanlıları yakalandı

03 Temmuz 2018 20:03


Olay dün akşam saatlerinde Osmangazi’ye bağlı İntizam Mahallesi Değirmen Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde bir kıraathaneyi basan bir grup Suriyeli ile U.G, E.K, A.Ç, G.U, İ.G, A.D, M.Y.H, A.A. ve F.F. arasında kavga çıktı. Kavga giderek büyüdü. Suriyeliler 3 kişiyi palayla yaraladı. İhbarlar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafları güçlükle sakinleştirdi. 3 kişiyi yaralayan zanlılar olay yerinden kaçarken, Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından şahısların kimlik bilgilerine ulaşıldı. Olayın failleri oldukları tespit edilen firari S.B, E.W. ve W.A. yakalandı. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
33
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç