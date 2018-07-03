Kahvedeki palalı dehşetin zanlıları yakalandı

Olay dün akşam saatlerinde Osmangazi’ye bağlı İntizam Mahallesi Değirmen Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde bir kıraathaneyi basan bir grup Suriyeli ile U.G, E.K, A.Ç, G.U, İ.G, A.D, M.Y.H, A.A. ve F.F. arasında kavga çıktı. Kavga giderek büyüdü. Suriyeliler 3 kişiyi palayla yaraladı. İhbarlar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafları güçlükle sakinleştirdi. 3 kişiyi yaralayan zanlılar olay yerinden kaçarken, Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından şahısların kimlik bilgilerine ulaşıldı. Olayın failleri oldukları tespit edilen firari S.B, E.W. ve W.A. yakalandı. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.