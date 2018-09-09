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Kalaşnikoflu soyguncu tutuklandı


Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi Vişne Caddesi'nde dün bir kuyumcu dükkanı önüne gelin arabasıyla gelen ve kalaşnikof silahla soygun girişiminde bulunan M.Ö., dükkanın önüne bulunan emekli bir polis tarafından etkisiz hale getirilmişti. Olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı, alınan ifadesinin ardından adli makamlara sevk edildi. Zanlı M.Ö. hakim karşısına çıktı.İlk ifadesinde soygunu kabul etmeyen zanlının mahkemede de bu iddiasında ısrarcı olduğu öğrenildi. Soygun girişiminde bulunduğu silahı nereden temin ettiğini de söylemeyen M.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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