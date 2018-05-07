Kaleşli cinayet çözülüyor

22 Mart 2017 tarihinde meydana gelen olayda, tekel bayiine araçla gelen kişiler, pompalı tüfekle ateş etmeye başladı. Silahlı saldırı sırasında pompalı tüfekten çıkan kurşunlardan biri tekel bayii çalışanlarından 27 yaşındaki Recep Koyun’a isabet etti. Saldırganlar, geldikleri araçla kaçarken, göğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralanan Recep Koyun, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Cinayetinin tutuklu iki sanığı İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı.

Sanık Ercan T, “Bu olayların başlamasının sebebi, 15 Temmuz’dan sonra Emrah K.’nin sahte hesaplar üzerinden beni ve arkadaşlarımı FETÖ’cü diye itham etmesi. Benim uyuşturucu madde sattığımı yaydı. Ağabeyim Ersin T.’nin tehdit edilmesi ve tehdit edildiği gün öldürülmesi sebebiyle bütün bunlar başladı. Bacanağım M.Y, facebooktan bana hakaret edildiğini gösterdi. Kalaşnikof ve otomatik silahımı yanıma aldım. Cerrah’taki işyerlerinin önüne gittim. İşyerini önünden geçerken Emrah bana ateş etmeye başladı. Ben de ani bir hareketle her iki silahımla ateş ettim. Recep Koyun’un öldüğünü daha sonra medyadan öğrendim. Suçlamaları kabul etmiyorum” dedi.

Tutuklu sanık Okan E. de savunmasında, “Olay gecesi Ercan T. beni evime bıraktı. Sonra Ercan T.’yi görmedim. Olayla alakam yok. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum” dedi.

Müşteki sanık Emrah K. ise savunmasında, “Ercan T. ile husumetimiz var. Ersin T.’nin öldürülmesinin ardından 5 ay cezaevinde kaldım. Tahliye olduktan sonra sanık Ercan T. beni vuracağını çevresine söylemiş. Ben de kendime göre tedbirler aldım. O sırasında işyerimin yazıhanesinde oturuyordum. Murat içeriye girdiğinde ateş edilmeye başlandı. Silah sesleri kesildikten sonra İsmail, bana Recep’in vurulduğunu söyledi. Ben de dışarı çıkıp havaya ateş ettim. Daha sonra Recep’i araçla hastaneye götürdük. Beraatimi istiyorum” dedi.

Müşteki sanık Murat Ç. de, “Olay sırasında Ercan T.’nin arka koltuktan ateş ettiğini gördüm. Uzaklaşan araca arkasından 5 kez ateş ettim” derken, sanık Kemal Y. de savunmasında, “Olay günü Ercan T. çıldırmış gibiydi. Beraatimi istiyorum” dedi.

Savunmaların ardından mahkeme iki sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 26 Temmuz’a erteledi.