Diğer
Kategoriler
30 Mayıs 2018 14:54

Kaligrafi sergisi açıldı

Bursa Kent Konseyi’nin destekleriyle Uluslararası Murad Hüdavendigar İmam Hatip Lisesi tarafından ’Hüsn-i Hat’ın-e,-de,-den Hali’ adlı kaligrafi sergisi Bursalı sanatseverlerin izlenimine sunuldu.

Kaligrafi sergisi açıldı

30 Mayıs 2018 14:54


Eğitimden spora, kültürden sağlığa birçok alanda faaliyet gösteren Bursa Kent Konseyi’nin destekleriyle Uluslararası Murad Hüdavendigar İmam Hatip Lisesi resim atölyesi öğrencileri tarafından yapılan kaligrafi sergisi Merinos AKKM Zeki Müren Sergi Salonu’nda açıldı. Haydar Vanlıoğlu’nun küratörlüğünü üstlendiği serginin açılışına AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mustafa Sayılgan Bursa İmam Hatipliler Derneği (BİHMED) Başkanı Kadir Oruç, Büyükşehir Belediyesi Yerel Gündem Şube Müdürü Mahmut Turunç, İmam Hatip Okulları Mezunları ve öğrenciler katıldı. Sergide 52 farklı ülkeden gelen öğrencinin yaptığı Hüsn-i Hat ve enstalasyon çalışması yer alıyor.


Atık karton gibi malzemelerin sanat dönüştüğü ve 95 pano ve 50 adet obje yer aldığı sergi, 4 Haziran’a kadar Merinos AKKM Zeki Müren Sergi Salonu’nda Bursalı sanatseverlerin beğenisine sunulacak.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
25
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    25°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    29°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    29°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç