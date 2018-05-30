Kaligrafi sergisi açıldı

Eğitimden spora, kültürden sağlığa birçok alanda faaliyet gösteren Bursa Kent Konseyi’nin destekleriyle Uluslararası Murad Hüdavendigar İmam Hatip Lisesi resim atölyesi öğrencileri tarafından yapılan kaligrafi sergisi Merinos AKKM Zeki Müren Sergi Salonu’nda açıldı. Haydar Vanlıoğlu’nun küratörlüğünü üstlendiği serginin açılışına AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mustafa Sayılgan Bursa İmam Hatipliler Derneği (BİHMED) Başkanı Kadir Oruç, Büyükşehir Belediyesi Yerel Gündem Şube Müdürü Mahmut Turunç, İmam Hatip Okulları Mezunları ve öğrenciler katıldı. Sergide 52 farklı ülkeden gelen öğrencinin yaptığı Hüsn-i Hat ve enstalasyon çalışması yer alıyor.

Atık karton gibi malzemelerin sanat dönüştüğü ve 95 pano ve 50 adet obje yer aldığı sergi, 4 Haziran’a kadar Merinos AKKM Zeki Müren Sergi Salonu’nda Bursalı sanatseverlerin beğenisine sunulacak.